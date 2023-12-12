Отопительный сезон: живы на 99 процентов...

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщил, что в целом по стране уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99,4%.

Результат отличный... для сентября. А вот в середине декабря, когда уже второй месяц стоят морозы по всей России, звучит издевательски. Потому что речь идет уже не о подготовки к отопительному сезону, а о самом сезоне в полном разгаре.

А 99% неготовности - это, на минуточку, полная катастрофа. Только прикиньте, сколько это - даже полпроцента жилого фонда такой страны, как наша!

И вот уже тетки в Хакасии бегут из промороженных домов греться в ближайший аэропорт. Это вот точно из этих полпроцента...

Я к этой теме имел всю дорогу отношение "по касательной".

Как молодой репортер выезжал писать заметки по заданию областной газеты на предприятия области - тогда "драть" за плохую подготовку к зиме начинали еще с августа. Потому что потом поздно уже. То есть выдрать никогда не поздно, но толку уже немного, поздно бывает исправлять.

И позже наблюдал, как работает вице-премьер по вопросам ЖКХ Яковлев по время подготовки к сезону - его назначили на "расстрельную" должность с поста губернатора Петербурга, где он набрал больше, чем сам Путин. Но это их питерские отношения, а тогда ждали волны отлючений тепла по всей стране, а Яковлева назначили, когда уже пора было подготовку к зиме заканчивать... В общем, отвечать за то, что другие "накосячили".

А отключений не случилось! Новый вице-премьер, правда, даже на заседаниях кабинета появлялся нечасто, все в регионах и разъездах. Но дело знал туго, и отключений не было!

А сейчас вот так, живы на 99 процентов...

А.Б.