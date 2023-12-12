Карусель поедет по Новороссии

Никита Михалков, Валерий Гергиев, а также певец ртом Shaman могут стать доверенными лицами Владимира Путина на выборах в 2024 г.

В качестве кандидатов рассматриваются также военкоры Александр Коц, Александр Сладков и Семен Пегов.

Похоже, на этих выборах проблемы не только с кандидатами от оппозиции, но и с теми, кто горячо поддерживает... Не знаю, включат ли знаменитого земляка Путина Шнурова. И Зою с ним, разумеется... "Антидепрессанты подари мне, Санта..." Очень актуально.

В ЦИК обсуждались и некоторые другие нововведения. К примеру, голосование за пределами традиционных УИК в специальных автобусах: оно будет организовано в четырех новых регионах, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. К ним хочет присоединиться и Крым.

Это раньше для организации "карусели" людей подвозили на автобусах - теперь будет гастролировать сама "карусель"...

А.Б.