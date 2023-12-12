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Московский листок

Минтруд против найма релокантов

Опубликовано 12.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Минтруд против найма релокантов

В России выступили против найма на работу релокантов. Об этом со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, сообщает газета «Известия».

По словам сотрудника ведомства, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами России «не допускается». В ведомстве объяснили такую рекомендацию тем, что сотрудничество с «заграничными удаленщиками» может привести к проблемам при уплате налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности персонала.

При этом с уехавшими за рубеж гражданами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), добавили в ведомстве.

То есть на нормальную работу нельзя, а на рабовладельческих условиях - пожалуйста. И с налогами без проблем, и с безопасностью все в порядке.

Это здорово, но как быть с дефицитом трудовых ресурсов в стране, причем в основном высокой квалификации? Ведь не секрет, что за границу бежали далеко не самые неумелые и бесполезные. И заменить их, скажем, освобожденными по амнистии, не всегда получится по объективным причинам.

Или Минтруда проблема дефицита кадров волнует далеко не в первую очередь, а главные приоритеты у него другие совсем?

 А.Б.



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