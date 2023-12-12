Армения поддерживает стремление Молдавии и Украины в ЕС

Армения поддерживает стремление Украины и Молдавии попасть в ЕС, а также сама разделяет европейские стремления, сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе министерской встречи Восточного партнерства в Брюсселе.

Извините, а Армению кто-то спрашивает?

По словам министра, правительство республики одобряет решение Еврокомиссии о начале переговоров с Киевом и Кишиневом о членстве в ЕС и предоставлении Грузии статуса кандидата.

Я видимо, какую-то не ту географию изучал в школе - где Европа, и где Армения с Грузией?

И почему Япония тогда до сих пор не член ЕС? Прямо жду демонстраций в Токио с лозунгами: "Японцы тоже европейцы!"

А британцы - не европейцы теперь. И русские с белорусами тоже. Зато в России проживают около 2 миллионов армян и еще 200 тысяч грузин - европейцы!

А.Б.