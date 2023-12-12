Из тюрьмы - в большую политику

Суд оштрафовал на 609 тысяч рублей Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Подсудимый был освобожден в зале суда.

Прецедент для нашей судебной системы редкий - если уж взяли под стражу, то без срока не отпустят. А тут вот - штраф

Гособвинитель запросил 5,5 года лишения свободы. Ему вменялась статья 205.2 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание до 7 лет колонии.

По данным следствия, Кагарлицкий в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту. 25 июля ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма - видимо, больше полугода понадобилосмь на исследование ролика... Но дальше все покатилось быстро - на следующий день его арестовал Сыктывкарский городской суд. Почему Сыктывкар? Не вполне понятно, но ничего хорошего не сулило.

Довольно долго звучали призывы общественности не валять дурака и отпустить профессора - где он, а где терроризм. В конце концов нашлась журналистка из Канады, которая прямо на Валдайском форуме задала Путину вопрос о Кагарлицком, и тому не осталось ничего, кроме как пообещать лично проконтролировать дело.

Ну а в свете предвыборной кампании, которая идет, как видим, весьма вяло, решили "не усугублять" и Кагарлицкого отпустить. Вроде бы президент разобрался и принял решение, которое устроило всех. Вот только прокурору не дозвонился, и тот все требовал 5,5 лет. Хотя, может, это свидетельство независимости прокуратуры...

Для Кагарлицкого это уже третий выход из тюрьмы без приговора. Первый раз он провел в Лефортовской тюрьме несколько месяцев, но после смерти Брежнева его просто выставили из камеры на улицу без всякого суда и приговора. Второй раз его задержали во время событий 1993 года, но там было не до судов, не расстреляли на месте, и хорошо. Нос, правда, сломали. Но выпустили точно так же, без последствий.

И вот эта история...

Но нет худа без добра. Похоже, российская левая демократическая оппозиция получила вполне легитимного лидера, который из страны не уехал, хотя имел все для этого возможности. За свои взгляды сидел неоднократно. Но от взглядов не отказывался. Ну и кроме того, свои убеждения он способен внятно и убедительно излагать - книг он написал больше, чем многие прочитали...

Как-то сразу вспоминается Нельсон Мандела.