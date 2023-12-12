Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Из тюрьмы - в большую политику

Опубликовано 12.12.2023 автором в разделе комментариев 0

тюрьма кагарлицкий

Суд оштрафовал на 609 тысяч рублей Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма. Подсудимый был освобожден в зале суда.

Прецедент для нашей судебной системы редкий - если уж взяли под стражу, то без срока не отпустят. А тут вот - штраф 

Гособвинитель запросил 5,5 года лишения свободы. Ему вменялась статья 205.2 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание до 7 лет колонии. 

По данным следствия, Кагарлицкий в октябре 2022 года опубликовал в открытом доступе ролик, касающийся взрыва на Крымском мосту. 25 июля ФСБ возбудила против него уголовное дело об оправдании терроризма - видимо, больше полугода понадобилосмь на исследование ролика... Но дальше все покатилось быстро - на следующий день его арестовал Сыктывкарский городской суд. Почему Сыктывкар? Не вполне понятно, но ничего хорошего не сулило.

Довольно долго звучали призывы общественности не валять дурака и отпустить профессора - где он, а где терроризм. В конце концов нашлась журналистка из Канады, которая прямо на Валдайском форуме задала Путину вопрос о Кагарлицком, и тому не осталось ничего, кроме как пообещать лично проконтролировать дело.

Ну а в свете предвыборной кампании, которая идет, как видим, весьма вяло, решили "не усугублять" и Кагарлицкого отпустить. Вроде бы президент разобрался и принял решение, которое устроило всех. Вот только прокурору не дозвонился, и тот все требовал 5,5 лет. Хотя, может, это свидетельство независимости прокуратуры...

Для Кагарлицкого это уже третий выход из тюрьмы без приговора. Первый раз он провел в Лефортовской тюрьме несколько месяцев, но после смерти Брежнева его просто выставили из камеры на улицу без всякого суда и приговора. Второй раз его задержали во время событий 1993 года, но там было не до судов, не расстреляли на месте, и хорошо. Нос, правда, сломали. Но выпустили точно так же, без последствий.

И вот эта история... 

Но нет худа без добра. Похоже, российская левая демократическая оппозиция получила вполне легитимного лидера, который из страны не уехал, хотя имел все для этого возможности. За свои взгляды сидел неоднократно. Но от взглядов не отказывался. Ну и кроме того, свои убеждения он способен внятно и убедительно излагать - книг он написал больше, чем многие прочитали...

Как-то сразу вспоминается Нельсон Мандела.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Живы на 99 процентов...
Живы на 99 процентов...
12.12.2023
Из тюрьмы - в большую политику
Из тюрьмы - в большую политику
12.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Живы на 99 процентов... (0)
Из тюрьмы - в большую политику (0)
Полгода без пенсии, но уже с жильём! Пока бумажным (0)
Армения поддерживает стремление Молдавии и Украины в ЕС (1)
Минтруд против найма релокантов (2)
Карусель поедет по Новороссии (2)
Отопительный сезон: живы на 99 процентов... (5)
Бастрыкин произнес приговор системе (4)
В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции (5)
Украинские танки уже ездят по Белгородской и Брянской областям (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss