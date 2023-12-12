Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщил, что в целом по стране уровень готовности многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 99,6%, объекты социальной сферы подготовлены на 99,9%, а общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры составляет 99,4%.

Результат отличный... для сентября. А вот в середине декабря, когда уже второй месяц стоят морозы по всей России, звучит издевательски. Потому что речь идет уже не о подготовке к отопительному сезону, а о самом сезоне в полном разгаре.

А 99% готовности - это, на минуточку, полная катастрофа. Только прикиньте, сколько это - даже полпроцента жилого фонда такой страны, как наша!

И вот уже тетки в Хакасии бегут из промороженных домов греться в ближайший аэропорт. Это вот точно из этих полпроцента...

Я к этой теме имел всю дорогу отношение "по касательной".

Как молодой репортер выезжал писать заметки по заданию областной газеты на предприятия области - тогда "драть" за плохую подготовку к зиме начинали еще с августа. Потому что потом поздно уже. То есть выдрать никогда не поздно, но толку уже немного, поздно бывает исправлять.

И позже наблюдал, как работает вице-премьер по вопросам ЖКХ Яковлев по время подготовки к сезону - его назначили на "расстрельную" должность с поста губернатора Петербурга, где он набрал больше, чем сам Путин. Но это их питерские отношения, а тогда ждали волны отлючений тепла по всей стране, а Яковлева назначили, когда уже пора было подготовку к зиме заканчивать... В общем, отвечать за то, что другие "накосячили".

А отключений не случилось! Новый вице-премьер, правда, даже на заседаниях кабинета появлялся нечасто, все в регионах и разъездах. Но дело знал туго, и отключений не было!

А сейчас вот так, живы на 99 процентов...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Госавтоинспекция Москвы приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за технического сбоя, о возобновлении регистрации и выдачи прав сообщат дополнительно

- В январе-октябре 2023 года Китай выпустил 21 млн легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое

- Общая задолженность потребителей в России за электроэнергию достигла 320,5 млрд рублей по итогам трех кварталов, из них наибольшая задолженность (43,9%) приходится на ЖКХ - 140,7 млрд рублей

- Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на пост главы государства на внеочередных выборах, голосование состоится 7 февраля 2024 года

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