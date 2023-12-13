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Московский листок

Вшивость

Опубликовано 13.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вшивость

Степень одичания населения в информационную эпоху уже провалилась через средневековый уровень и движется в сторону варварства. Люди, обращающиеся со смартфоном с легкостью мушкетерской шпаги, могут не знать элементарных вещей.

Например, крупнейший медиа-концентратор дает советы на тему... зачем менять постельное белье. Еще не растолковывает, зачем оно вообще нужно, когда есть солома, но уже близко.

Оказывается, на сон и самочувствие человека влияют не только матрас (естественно, чем дороже, тем лучше), расположение кровати по фэншую и продолжительность отдыха. Как выяснили врачи, важное значение имеет и постельное белье!

Специалисты рекомендуют придерживаться простых правил, которые не только сохранят здоровье, но и помогут наладить сон.

Существует несколько основных проблем, связанных с постельным бельем: менять постельное белье хотя бы два, а лучше четыре раза в месяц, а при болезни — каждые три дня!

Зачем?

Есть проблемы:

— размножение пылевых клещей, которые могут вызывать аллергию, астму или дерматит;

— через него возможна передача бактерий или грибков;

— можно травмировать кожу грубыми швами, застежками или рубцами постельного белья.

То есть главного, зачем менять постельное белье не реже одного раза в 10 дней, не сказано - это связано с жизненным циклом вшей - платяных, лобковых и обыкновенных. С этой же целью надо мыться хотя бы раз в неделю и менять не только постельное, но и нательное белье. Не только потому, что вонячет, но и из-за размножения насекомых. Почему, кстати, в армии и в тюрьме бреют голову - так меньше вероятности завшиветь.

Мы пока еще не достигли того уровня, когда любимым занятием девушек долгими зимними вечерами было выкусывание вшей у подруг, но стремительно идем к этому: уже есть объявления в интернете про "полное выведение вшей и гнид за один сеанс"... Кстати, гнида - не ругательство, а личинка вши.

И если красотка в кофейне периодически почесывает ручки с маникюром из-за небольших болячек, произнося слово "экзема", расскажите ей еще одно умное слово: педикулез. Им в нашей стране болеет от 6 до 12 миллионов человек постоянно.

Это без лобковых - они мелкие, их вообще почти не видно. Зато много дается в ощущениях!

Ну а застежки на белье лучше не заводить вообще. Они просто не нужны.

 А.Б.



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