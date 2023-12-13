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Московский листок

Украинцы владеют предприятиями российского ОПК, и ничего...

Опубликовано 13.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украинцы владеют предприятиями российского ОПК, и ничего...

Суд передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против специальной военной операции, пишет газета "Коммерсантъ".

Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева.

В холдинг входят компании в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности государства и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России, сообщила газета со ссылкой на иск замгенпрокурора Игоря Ткачева.

Как отметила в своем иске Генпрокуратура, получаемые в России доходы позволили экстремистам "высвобождать на территории Украины свои активы и тратить их на борьбу с Российской Федерацией".

А в Генпрокуратуре не отметили, что продажа оборонных предприятий, имеющих такое важное значение для страны, сомнительным иностранцам - это тоже своего рода экстремизм? И даже терроризм, может быть?

То, что укракинцы использовали свою собственность в пользу Украины, меня почему-то не удивляет. А вот то, что они оказались владельцами оборонных заводов - очень удивляет!

Как и вообще удивляет вся приватизация предприятий ОПК. Присмотритесь, кто только не владеет долями в российских секретных и важных заводах.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Война против но получается наоборот за воров и врагов
Рыкушка написал 13.12.2023 10:22
=реальная картина: основные фонды изношены более чем на 80%, доля предприятий с участием иностранного капитала в стране достигает 70%, а пропасть между богатыми и бедными слоями населения составляет 44 раза почти втрое больше, чем по официальным оценкам.=
https://rospisatel.ru/novosti2018/63.htm
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