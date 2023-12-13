Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поворот в российской военной пропаганде

Опубликовано 13.12.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Поворот в российской военной пропаганде

Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию, сообщила его мама.

Сам боец рассказал, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. Помочь самому украинцу не удалось — было слишком поздно, у него развилась гангрена.

Ранее СМИ писали, что два тяжелораненых солдата из России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат выжил.

В этой новости главное - уход от расчеловечивания противника, и поскольку ее растиражировали практически все медиа, можно думать о повороте в российской пропаганде. Мы снова воюем с людьми, а не гоблинами.

Украинская сторона пока все еще воюет с "орками". Но в массовом сознании уже наметился поворот.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
посылай лживых баранов написал 13.12.2023 14:39
Ты посмотри на свою лживую старую бл ядскую морду! Пробы ставить неХде. Ты нам втираешь про любовь и взаимовыручку.
По заданиию партии хочешь чтоб Крым и Донбасс перешел хуйловской рашке, типа так получилось, а вот хе ра у тебя старая бл получится.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Живы на 99 процентов...
Живы на 99 процентов...
12.12.2023
Из тюрьмы - в большую политику
Из тюрьмы - в большую политику
12.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Софии болгаркой начали демонтировать памятник Советской армии (2)
Поворот в российской военной пропаганде (1)
Украинцы владеют предприятиями российского ОПК, и ничего... (7)
Вшивость (7)
Живы на 99 процентов... (1)
Из тюрьмы - в большую политику (14)
Полгода без пенсии, но уже с жильём! Пока бумажным (3)
Армения поддерживает стремление Молдавии и Украины в ЕС (6)
Минтруд против найма релокантов (10)
Карусель поедет по Новороссии (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss