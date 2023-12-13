Поворот в российской военной пропаганде

Раненый российский военный с позывным «Бабка», который 10 дней выживал вместе с раненым украинским солдатом, сейчас проходит реабилитацию, сообщила его мама.

Сам боец рассказал, что один из раненых солдат ВСУ оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. Помочь самому украинцу не удалось — было слишком поздно, у него развилась гангрена.

Ранее СМИ писали, что два тяжелораненых солдата из России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Солдаты оказали друг другу первую помощь и продолжали искать спасение. Однако спустя несколько дней украинец скончался. Российский солдат выжил.

В этой новости главное - уход от расчеловечивания противника, и поскольку ее растиражировали практически все медиа, можно думать о повороте в российской пропаганде. Мы снова воюем с людьми, а не гоблинами.

Украинская сторона пока все еще воюет с "орками". Но в массовом сознании уже наметился поворот.

А.Б.