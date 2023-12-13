В Софии болгаркой начали демонтировать памятник Советской армии

Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг.
Во вторник утром власти приступили к его демонтажу, однако работы долго не начинались.
Как видно из фотографий, строительный кран уже в вечернее время опускает руку, сжимающую ППШ. Сообщается, что это часть скульптурной фигуры советского солдата была удалена шлифовальным диском - у нас это устройство зовут "болгаркой".
А чего хотели? Раз уж мы с украинцами воюем, то от братьев-болгар чего ждать?
Напомню, что Болгария была союзницей Германии в обеих мировых войнах. И вполне может считать победу СССР в войне началом оккупации. Новый взгляд на историю.
Могут и Гитлера на освободившийся постамент водрузить - а что? Тоже ведь "жертва сталинизма"...
А.Б.
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Киса написал 13.12.2023 14:09
. Надо говорить, что они захватили чужую землю. Вообще это многонациональная страна.
Ахмедс Карловичус написал 13.12.2023 14:05