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Московский листок

В Софии болгаркой начали демонтировать памятник Советской армии

Опубликовано 13.12.2023 в разделе комментариев 2

ссср народ жизнь
В Софии болгаркой начали демонтировать памятник Советской армии

Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг.

Во вторник утром власти приступили к его демонтажу, однако работы долго не начинались.

Как видно из фотографий, строительный кран уже в вечернее время опускает руку, сжимающую ППШ. Сообщается, что это часть скульптурной фигуры советского солдата была удалена шлифовальным диском - у нас это устройство зовут "болгаркой".

А чего хотели? Раз уж мы с украинцами воюем, то от братьев-болгар чего ждать?

Напомню, что Болгария была союзницей Германии в обеих мировых войнах. И вполне может считать победу СССР в войне началом оккупации. Новый взгляд на историю.

Могут и Гитлера на освободившийся постамент водрузить - а что? Тоже ведь "жертва сталинизма"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Болгары.
Киса написал 13.12.2023 14:09
Они по крови тюрки и в Европу пришли
. Надо говорить, что они захватили чужую землю. Вообще это многонациональная страна.
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Фейк
Ахмедс Карловичус написал 13.12.2023 14:05
Фейк фейк фейк. Врет Баранов. Как стояли советские скульптуры, так и стоят.
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