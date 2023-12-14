Закон о национализации абортов

Поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», инициированные минздравом и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, зарегистрированы и направлены председателю Госдумы.

Проект предполагает полный запрет на проведение абортов в частных клиниках. Если Госдума одобрит инициативу, право на искусственное прерывание беременности останется только у государственных медицинских учреждений, причем только у стационаров.

Законодательное собрание Нижегородской области без обсуждений одобрило законопроект 30 ноября.

Авторы инициативы отмечали, что частные клиники не обеспечивают должный контроль за оказанием помощи по профилю «акушерство и гинекология», не соблюдают «неделю тишины», а женщины не получают консультаций психологов и юристов. Также в минздраве Нижегородской области доказывали, что частные клиники не могут оказать оперативную и реанимационную помощь.

Очень интересное начинание.

При этом очевидно, что аборт является куда более простой манипуляцией, чем родовспоможение, но частные роддома никто запрещать пока не планирует.

И второе - чаще всего специалисты работают одновременно и в государственныъ клиниках, и в частных. Так вот, один и тот же профессор теперь в государственной клинике сможет сделать аборт, а в частной - ни-ни! Хотя инструмент, гинекологическое кресло и прочее оснащение может быть одно и то же.

И третье - как с "мини-абортами", которые делаются на ранних сроках вакуумным экстрактором? Их тоже запретим в частных клиниках?

В общем, сильно подумали нижегородские законодатели во главе с губернатором. Молодцы, вошли в тренд.

Вот только насчет того, что "частные клиники не могут оказать оперативную и реанимационную помощь". Может быть, в Нижегородской губернии и не могут, но тогда это вопрос не абортов, а компетентности медицинского руководства области и лично губернатора...

А.Б.