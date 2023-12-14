Отъём прибрежных домов в Крыму

Когда-то нам говорили, что при капитализме частная собственность свята. Потом оказалось, что говорили неправду. Точнее, не совсем правду. Свята не частная собственность сама по себе. Свята твоя способность отстаивать свою собственность в свободной конкурентной борьбе. Не получилось? Не отстоял? Крупный предприниматель, корпорация, госструктура, чиновник, претендующие на твою собственность оказались сильнее тебя, – ничего не сделаешь. Так порешал рыночек. И твоя собственность по праву уходит к более достойному кандидату.

Правда, некоторые рекламные агенты свободного рынка заявляют, что это только у нас так, а при нормальном Западном Рынке (повышенной, по сравнению с РФ, рыночной священной силы) всё как-то иначе. Верящие в это могут попытаться обосновать этот тезис, ну, к примеру, Марвину Химайеру. Или просто каким-либо участникам акций протеста фермеров в Западной Европе, крайне недовольных тем, что очередная странная инициатива бюрократии Евросоюза наносит очередной пинок по их хозяйствам (https://glavpahar.ru/news/evropu-zahlestnuli-massovye-akcii-protesta-fermerov-na-traktorah ).

Впрочем, перейдём от теории к практике.

В нашу редакцию обратились собственники 16 эллингов (в данном случае, приморских домов) из г. Ялта по ул. Виноградной (между санаториями «Черноморье» и санаторием «Узбекистан»). Часть из них — жители Крыма, часть — граждане РФ, приезжающие в Крым на лето. Как по рассказу самих людей, так и по информации в СМИ, можно узнать, что долевое строительство этих эллингов было начато в 2000-м году. До этого на участке были только скала и свалка. В 2001-м жильцы, без всяких проблем, оформили с собственность на себя в БТИ и проблем не было. После присоединения Крыма к России права собственности вполне себе прошли регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости Российской Федерации. Источник (https://an-crimea.ru/page/news/185429)

Но это было в 2014-м, а вскоре ситуация малость переменилась. На территорию нашёлся желающий. И вот неожиданно люди узнали о том, что безо всяких судебных решений, просто по постановлению госсовета Крыма № 66-2/19 от 23 октября 2019 года их имущество стало имуществом республики Крым. Отметим, что по ст. 35 Конституции РФ (а Крым — неотъемлемая часть РФ и сомнение в этом карается уголовным кодексом) изъятие собственности в РФ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД.

Особо отметим, что по официальным данным эллинги отчуждались не просто так, а в пользу санатория. Однако, далее цитирую по заявлению в органы МВД одной из пострадавших, Яночкиной Нины Федотовны:

«В пояснительной записке к Проекту данного постановления говорится о том, что пункты 259-261 входят в состав имущественных комплексов переданных в федеральную собственность Службе охраны в Крыму Федеральной службы охраны Российской федерации и Федеральному государственному учреждению санаторий «Черноморье». Каково же было мое удивление, когда в ответе на запрос руководитель санатория сообщил, что наши эллинги санаторию не передавались».

Так куда же пойдут эллинги в итоге? Этого люди не знают. Хотя предполагают.

Собственники эллингов подали в суд. И проиграли. И Ялтинский суд проиграли, и Симферопольский тоже проиграли.

Крайне интересна база, на которую опирался суд, вынося данное решение.

«По словам адвокатов, на предварительном заседании в Ялтинском городском суде представители Министерства имущественных и земельных отношений республики Крым и Госсовета Крыма предоставили суду в качестве доказательства своих позиций две бумаги: копию постановления Госсовета РК о включении в список данных эллингов и копию пояснительной записки Главы республики Крым Сергея АКСЁНОВА, без подписи и печати.

Вопрос суда: «Какие обстоятельства послужили основанием для включения эллингов в Постановление ГС РК № 66-2/19?» - представители власти оставили без ответа.

На второй вопрос суда: «Где оригинал пояснительной записки, подписанной Главой Республики Крым АКСЁНОВЫМ С.В., оформленный должным образом?» - ответ представителя был таков: «У меня его нет, а копию скачали с интернет-сайта без подписи».

(Источник — https://an-crimea.ru/page/news/185429)

Люди надеялись, что суд в Краснодаре, где уже материковая Россия, малость неподконтрольная местным чиновникам, может вынести иное решение, но… Надежда оказалась напрасной.

В ноябре 2023 г. первым трём семьям Краснодарский суд (как и суды двух предыдущих инстанций) тоже отказал в защите их собственности. Остальные жильцы эллингов были на очереди. Впрочем, заказчики выселения не пожелали ждать, пока эта очередь подойдёт к концу.

4 декабря 2023 года на территории эллингов прошло собрание, в котором участвовали представители ФСБ Крыма и ФСБ Санкт-Петербурга. Хранители конституционного строя порадовали людей следующими тезисами:

- Хватит уже тянуть – освобождайте помещения.

- Мы уже поставили свою охрану.

- Вы можете приходить только в рабочее время - за вещами.

По имеющейся у жителей информации — их случай не единичный. Изъятие собственности в Крыму носит массовый характер.

И вот теперь вопрос. Чисто субъективный вопрос. Который наша редакция очень хотела бы задать нашему любимому Президенту. Уважаемый Владимир Владимирович. Мы, конечно, понимаем, что рыночная экономика является основой конституционного строя РФ. А, значит, право сильного отбирать у тех, кто слабее, всё, что понравится, – священно… Но, всё-таки, в Крыму, регионе, который совсем недавно, при всенародном ликовании и вашем деятельном героическом участии присоединился к РФ… И вот теперь те ребята, которые устраивают в Крыму такое вот… почётище. Вам не кажется, что они вам прямо в избирательную программу плюют? Может, вы сможете их хотя бы немножечко, самую малость, утихомирить. А?