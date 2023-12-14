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Московский листок

Техника приехала уничтожать человеческую память...

Опубликовано 14.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Техника приехала уничтожать человеческую память...

Во Львовской области староста села залез на памятник советскому воину и не дал его снести.

Как сообщают местные СМИ, памятник советским солдатам, который хотели снести в селе Смыков Сокальской общины, защитил местный староста Виталий Левицкий.

Сообщается, что для сноса памятника в село приехала техника, но староста сказал, что не позволит его снести.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», – заявил Левицкий.

Заметим, во Львовской области!

И, надо думать, не один он такой в этом селе, иначе бы отпихнули да снесли, еще бы и дело в СБУ завели. А тут не решились... Да видно и сами исполнители не слишком рвались сносить - нельзя и нельзя. И уехали...

Про память староста Левицкий не просто так сказал. 15 июля 1944 года село было освобождено Красной Армией. С первых дней освобождения на фронт ушли 86 жителей Смыкова, из них 40 — возвратились с боевыми наградами, не вернулись - 46 человек. Больше половины.

Вот вам и Галичина, и дивизия СС...

Кстати, и колхоз, организованный в Смыкове еще перед самой войной, в 1941-м году, носил название "Россия"...

Как говорил Андропов, "мы не знаем страны, в которой живем".



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Will you bend for написал 14.12.2023 08:36
Памятники сносят дураки, книги жгут тупицы, но во время войны можно все, то есть кровь за кровь, а не только памятники.
Если сильно вдарить по яйцам, то в ответ просто пристрелят.
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