Во Львовской области староста села залез на памятник советскому воину и не дал его снести.

Как сообщают местные СМИ, памятник советским солдатам, который хотели снести в селе Смыков Сокальской общины, защитил местный староста Виталий Левицкий.

Сообщается, что для сноса памятника в село приехала техника, но староста сказал, что не позволит его снести.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», – заявил Левицкий.

Заметим, во Львовской области!

И, надо думать, не один он такой в этом селе, иначе бы отпихнули да снесли, еще бы и дело в СБУ завели. А тут не решились... Да видно и сами исполнители не слишком рвались сносить - нельзя и нельзя. И уехали...

Про память староста Левицкий не просто так сказал. 15 июля 1944 года село было освобождено Красной Армией. С первых дней освобождения на фронт ушли 86 жителей Смыкова, из них 40 — возвратились с боевыми наградами, не вернулись - 46 человек. Больше половины.

Вот вам и Галичина, и дивизия СС...

Кстати, и колхоз, организованный в Смыкове еще перед самой войной, в 1941-м году, носил название "Россия"...

Как говорил Андропов, "мы не знаем страны, в которой живем".