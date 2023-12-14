Более 140 тысяч человек остаются без электричества в России

В Минэнерго России заявили, что свыше 140 тыс. человек остаются без электричества в российских регионах.

Отмечается, что специалисты завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане, при этом проблемы с электричеством всё ещё наблюдаются в Ростовской области, ЛНР, ДНР и Псковской области.

«В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 350 тыс. человек в пяти регионах России оставались без света из-за непогоды.

Я бегал сегодня утром - в Москве было минус 12 и ветер, а это не самый холодный регион страны. Тем не менее, представил себе, что вернулся бы в дом без света и тепла... Сдох бы, наверно.

У меня разве что ноу-хау - проводить выборы прямо в пунктах временного обогрева, которые организует МЧС. Явка будет потрясающая.

А.Б.