Более 140 тысяч человек остаются без электричества в России

В Минэнерго России заявили, что свыше 140 тыс. человек остаются без электричества в российских регионах.
Отмечается, что специалисты завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане, при этом проблемы с электричеством всё ещё наблюдаются в Ростовской области, ЛНР, ДНР и Псковской области.
«В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что более 350 тыс. человек в пяти регионах России оставались без света из-за непогоды.
Я бегал сегодня утром - в Москве было минус 12 и ветер, а это не самый холодный регион страны. Тем не менее, представил себе, что вернулся бы в дом без света и тепла... Сдох бы, наверно.
У меня разве что ноу-хау - проводить выборы прямо в пунктах временного обогрева, которые организует МЧС. Явка будет потрясающая.
А.Б.
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Путиноид написал 14.12.2023 10:51
Удав написал 14.12.2023 10:40