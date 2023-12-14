100 тысяч мигрантов в год по фиктивным документам

Оперативники пришли в подмосковный дом бывшего начальника петербургского управления МВД по вопросам миграции полковника Андрея Колесникова.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский причастен к незаконной легализации иностранцев в России, организованной целой преступной группой. Только по самым скромным подсчетам, группировка помогла фиктивно встать на учет почти 100 тысячам мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

По этому делу в прошлом году был арестован предполагаемый лидер преступного синдиката – глава Федерации ММА Ленобласти Виктор Данишевский.

Обвинение считает, что ОПГ создала не менее 20 хостелов по всему Петербургу для регистрации приезжих, хотя там они даже не появлялись. За 35 тысяч рублей гарантировалось прохождение медкомиссии, успешная сдача экзамена по русскому языку, выдача всех необходимых документов.

Ежегодный оборот ОПГ превышал полтора миллиарда рублей.

Но это бог с ними. Я вот о чем: 100 тысяч человек в год в одном Питере. Он что, резиновый?

Я так думаю, если снять вообще все административные барьеры для миграции, то уже навряд ли больше приедет. Некуда уже.

А барьеры административные, как видим, не особо кого сдерживают - сами же смотрители барьеров организуют их беспроблемное преодоление за небольшую мзду.

Так перестаньте делать вид, что что-то регуклируете. Просто берите легально эти 35 тысяч и выдавайте разрешения по первому требованию. Как билет в метро: заплатил-прошел! Все равно ничего лучше у вас при вашей продажной системе не получится!

А.Б.