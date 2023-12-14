Кремль закрыл путь к выборам

Это видео о предстоящих президентских выборах, но 2017 года - весной следующего года выберут Путина. Это ясно, но еще есть какая-то надежда на политическую борьбу, на какие-то перспективы...
Навального уже осудили, но еще не посадили, еще ничего не известно о трусах Навального.
Все чувствуют приближение чего-то страшного, но высказывают какие-то надежды, дают какие-то оценки, которые сами по себе сегодня уже могут вызвать тюремные сроки.
Навряд ли этим старым видео я смогу кому-то повредить, разве что себе. Владимир Кара-Мурза-старший ушел туда, где невозможно стать иноагентом. Его сын сидит всерьез и надолго, но он этого, слава богу, не узнает.
Женя Чирикова предусмотрительно в Эстонии - никто еще не может предположить, что политическая эмиграция численно превысит старую, которая после Гражданской войны. Женя говорит, что Путин только кажется сильным, а на самом деле просто скрывает свою слабость - наивно, он наберет почти 74 процента и выиграет в первом туре.
Представить себе, что объвление о своем следующем выдвижении он сделает на встрече с ветеранами украинской войны - вообще еще невозможно себе вообразить.
Я говорю, что если нереально что-то реально противопоставить, то дайте им самим сделать все, что они хотят - пусть захлебнутся в собственных совершенствах... Кто б мог подумать, что меня послушают!? И сделают что хотят, и не захлебнутся...
А вот мы захлебнулись. И сидим, как воды в рот набрали. И переслушиваем сами себе, удивляясь смелости и независимости собственных суждений. Неужели я? Да ну, быть не может...
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Киса написал 14.12.2023 22:55
В Ы100нию едет "мусор", причем очень глупый. В Европе есть же цивилизованные страны, а это не Европа даже. Чирикова в начаое написала, несколько статей на delfi. ee, и наши сказали, что она очень глупая.