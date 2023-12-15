Когда люди твёрдо сказали: "Нет!"

И снова мы возвращаемся к новостям станицы Полтавской. Напоминаем, наш замечательный бизнес воткнул рядом со станицей, и посередине рисовых полей, огромный мусорный полигон. А люди твёрдо сказали – Нет!»

Авторское право за коррупцию

Ресурсом «ТВ Совхоз» был снят видеоролик про хорошие, но малость коррупционные дела Андрея Прошунина - бывшего министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, а ныне вице-губернатора. (https://dzen.ru/video/watch/65745fe55fdde42ef69615bf)

Напоминаем, Прошунин владеет 20% акций ООО «Экотехпром» - да, да, той организации, которая воткнула миллионы тонн мусора посреди рисовой системы и впритык к станице, организации, которая зарабатывает миллиарды на вывозе мусора.

Становится понятно, кто и почему не даёт закрывать незаконную свалку в Полтавской.

На фоне массового отравления детей рисом в Кировской области, Кубань с такими чиновниками впору окрестить не хлебо-сольной, а мусорно-фильтратной.

На ютубе ролик набрал 52 000 просмотров и 5 500 лайков. А потом ролик был снят с ютуба. Причём, заблокировали его просто и элегантно — телерадиокомпания «Новое Телевидение Кубани»

(в отличие от свалки принадлежит администрации Краснодарского края не на 20%, а на все 100%) заявила ютубу, что видео нарушило их авторские права. Нарушением был приведённый в ролике небольшой фрагмент выпуска новостей. Для блокировки хватило.

Немножко копирайта. И никакого нарушения свободы слова. И тем более, никакого мошенничества.

Крысы бегут с корабля. Бизнес с токсичного актива

Совсем недавно пост директора свалки покинул некий г-н Семенов Владислав Александрович, оставив вместо себя г-на Шестакова, ранее бывшего на уровне руководителя проекта.

«После публичного выступления Губернатора, который в прямом эфире пообещал закрыть Полтавскую свалку раз и навсегда, мусорные олигархи начинают «сматывать удочки», подыскивая новое место для зарабатывания своих грязных денег и бросая отработавший проект на местных мелких сошек», - комментируют происходящее жители Полтавской.

Когда до инстанций доходит

12 декабря 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края прошли заседания по иску АНО «Зеленая Станица» (общественная организация, созданная жителями Полтавской для юридической самозащиты) к ООО МП «ЖКХ Красноармейского района» «об обязании прекратить производственную деятельность Полтавского полигона ТКО».

Как рассказывают люди, в ходе заседания «в отличие от предыдущих заседаний в суде присутствовал представитель Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, который пояснил, что в связи с имеющимися нарушениями и временной приостановкой приемки отходов Полтавским полигоном ТКО, Министерством принято решение об исключении Полтавского полигона из Территориальной схемы по обращению с ТКО на территории Краснодарского края»,

«представители прокуратуры Краснодарского края узнали о том, что дочка нашего любимого главы района Ю.В. Васина имеет честь быть главным бухгалтером и лицом, контролирующим ООО МП «ЖКХ Красноармейского района», и что имеет место быть неурегулированный конфликт интересов между главой района и подконтрольным ему Полтавским полигоном с одной стороны, и общественно-государственными интересами – с другой».

В общем, как обычно. То, что клеветали защитники Полтавской, оказалось сущей правдой вновь.

Отрадно, когда слышат. Плохо, что с сильной задержкой

Что тут ещё можно сказать? Отрадно, когда представителей общества слышат. Правда, не очень понятно. Ведь люди и раньше говорили одно и тоже. Но только вот почему, прежде чем информация общественных активистов превращается из фейковой в правду, а доводы из экстремистских в разумные, людям, как минимум, приходится потратить множество сил, а, как максимум, ещё и побывать объектом полицейского преследования.

Напоминаем, ранее против активистов станицы Полтавской применялось и моральное давление, и угрозы возбуждения уголовного дела. А также привлечение к административной ответственности в форме штрафов, задержаний и избиений полицией.

Почему так происходит – это крайне интересный вопрос, но не к автору материала. А к структуре общества.