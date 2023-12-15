4 часа счастья с великим человеком

Пресс-конференция Путина продлилась 4 часа и 4 минуты, он ответил на 67 вопросов. Много, но ничтожно мало по сравнению с тем, сколько вопросов у граждан на самом деле. То есть в любом случае любая подобная пресс-конференция всегда профанация - задача ответить всем и на всё не решаемая, а другая задача для встречи главы государства с народом - вполне бессмысленна.

Моя задача тоже странная - рассказать вам о том, что вы прекрасно и без меня видели. И даже, как утверждают организаторы, могли сами задать вопрос великому человеку. И задали. 26 вопросов из 67 задали граждане и 33 вопроса - представители СМИ.

Больше, видимо, не хотел никто... Ну или аккурат во время прямой линии свет вырубили. Или снаряд попал. Или удар хватил от волнения. Но факт - население 145-миллионной страны смогло задать своему лидеру целых 26 вопросов!

Вот 33 вопроса от СМИ меня меньше удивляют. А у нас осталось 33 независимых медиа на всю страну? После массовых закрытий и блокировок РКН... ФОРУМ.мск, например, к телу... точнее к уху из-за блокировки РКН не допущен. Так что мои читатели и зрители вынуждены удовлетворяться ответами "Российской газете" и "Коммерсанту".

Вопрос от журналиста газеты "Коммерсант": Что бы Путин сказал себе образца 2000-го года на фоне меняющихся событий?

"Я бы сказал себе: "Верной дорогой идете, товарищ", — подчеркнул президент.

Эту фразу уже произносил другой руководитель, не столь популярный - Владимир Ленин во время выступления перед IX съездом Советов в 1921 году. Но то ли дорога немного затянулась, на 102 года, то ли цели у двух Владимиров были все же разные...

А.Б.