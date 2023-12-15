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Московский листок

Финляндия снова закрыла открывшиеся на границе с Россией KПП

Опубликовано 15.12.2023 в разделе комментариев 0

граница забор
Финляндия снова закрыла открывшиеся на границе с Россией KПП

Финляндия закрыла открытые 14 декабря два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией - "Ваалимаа" и "Ниирала", заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

По ее словам, власти Финляндии вынуждены прибегнуть к подобным мерам из-за наплыва беженцев.

"Правительство приняло решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на восточной границе", - слова Рантанен приводит издание Yle.

Кроме того, в МИД выразили готовность постепенно открывать КПП, если ситуация с беженцами нормализуется.

У меня одного впечатление, что ситуация напоминает дурдом? Целая страна закрывает границу, по которой идет весь туристический трафик и более половины внешней торговли из-за того, что несколько чернокожих пытаются попросить там убежища?

Такое чувство, что власть в этой стране захватила группа девушек нетрадиционной ориентации, которые пытаются реализовать свои взгляды во внешней и внутренней политике.

Сначала они вступают в НАТО, пытаясь изобразить угрозу от страны, которая с брежневских времен является основной внешнеэкономической жизни Финляндии.

Теперь вот вообще перекрывают границу, отсекая от себя не только Россию, но и Китай, и всю Юго-восточную Азию. И из-за чего? Из-за сотни беженцев, причем даже не из России, а откуда-то из Африки...

Ну повесьте на КПП табличку "Только для белых"... Не-ет, так нельзя, толератность!

Это злобные русские должны бегать по карельским снегам за каждым чернокожим, и сдавать его в концлагерь как подозрительного.

А с какой, собственно, стати? От того, что нетрадицоннным девушкам мешают африканцы? Нарушают чистоту расы в арийском Хельсинки?

 А.Б.



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