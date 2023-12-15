Россия колеблется между корыстью и ядерной безопасностью

Российский экспортер урановой продукции АО «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) уведомило клиентов из США о вероятном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый американскими властями 11 декабря, сообщил Bloomberg.

11 декабря палата представителей Конгресса США одобрила введение запрета на импорт российского низкообогащенного урана. Закон может быть принят, несмотря на то, что инициатива была заблокирована в верхней палате конгресса — сенате, отмечает Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что окончательного решения по ограничению экспорта российские власти еще не приняли.

Ожидается, что после принятия он вступит в силу через 90 дней. У источников Bloomberg также есть информация, что запрет может быть отсрочен до 2028 года, а действие эмбарго может продлится до 2040 года.

Цены на уран в 2022 году выросли до максимума с 2016 года, после чего американские потребители снизили закупки на 13%. Россия по-прежнему остается лидером по поставке урана для американских АЭС. Что идиотизм: "Вестингауз" является прямым конкурентом российских ТВЭЛ на мировом рынке, в частности, именно они начали выкидывать Росатом с рынка поставок для украинских АЭС, построенных по советским проектам, то есть изначально под ТВЭЛы.

Я уже не говорю о сырье для оружейного применения. Зачем нам облегчать жизнь американским ядерным силам? Которые, кстати, видят именно нас в качестве своей главной мишени.

А.Б.