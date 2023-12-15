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Московский листок

В борьбе здравого смысла с жадностью победила жадность

Опубликовано 15.12.2023 в разделе комментариев 0

банки мир карты
В борьбе здравого смысла с жадностью победила жадность

Госдума единогласно приняла закон об отмене для льготных категорий комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. В первоначальной версии предлагалось отменить эту нелепую комиссию для всех граждан, но в результате решение все же сделали адресным.

Хотя существующая практика комиссии ничего, кроме возмущения, не вызывает. Почему принадлежащий государству Сбербанк берет деньги за государственные, по сути, платежи? Там копеечная комиссия, но ведь она начисляется и тем, у кого доходы тоже копеечные.

Список категорий лиц, на которых распространится действие нового закона, будет сформирован правительством РФ в ближайшее время. Предполагается, что это будут малоимущие, пенсионеры, а также 16 категорий граждан, получающих федеральную компенсацию на оплату жилого помещения (это большая группа лиц, включающая инвалидов, ветеранов боевых действий).

Первоначальный вариант законопроекта касался всех плательщиков, не только льготников. Но итоговое решение стало компромиссом между здравым смыслом и позицией банковского сообщества, то есть жадностью.

Инициативу ранее комментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что, принимая такой проект, важно рассмотреть вопрос, "как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи".

И решили просто - компенсируют граждане. Как всегда.

 А.Б.



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