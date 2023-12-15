Восстановление трудовых прав в ООО "Вайлдберриз"

12 и 14 декабря Подольский горсуд МО удовлетворил иски еще двух сотрудниц ООО «Вайлдберриз», которые трудятся в ее шестиэтажном головном складе площадью в 20 футбольных полей в пригороде Подольска Коледино на основании «публичной оферты – имитации договора ГПХ об оказании «услуг» этой гигантской компании по приемке товаров, сортировке товаров, погрузочно-разгрузочным работам и иным услугам.

В судебных заседаниях судьи согласились с доводами представлявших истцов председателя профорганизации РПРиУ-СПР работников и специалистов ООО «Вайлдберриз» А.А.Швеца и генерального инспектора труда СПР С.В.Храмова о том, что с 2021 года Елена Александровна Борордай и Анастасия Игоревна Квиникадзе выполняли трудовые обязанности по должности «кладовщик», аналогичные трудовым обязанностям других 806 штатных кладовщиков.

Судебными решениями маркетплейсу - работодателю предписано заключить с истицами трудовые договоры с даты оформления ими договоров ГПХ, следствием чего станет как аннулирование наложенных на них штрафов, так и компенсация не отгулянных отпусков, а также доначисление работодателем взносов в ФОМС и ФСС.

Работницы присоединились к 127 членам первичной профорганизации РПРиУ-СПР работников склада «Коледино», которой подготовлены ещё полтора десятка сходных исков в Подольский горсуд, уже принятых к рассмотрению, а 20 исков ждут своей очереди.

О проблемах с трудовыми отношениями в ООО «Вайлдберриз» профсоюзом детально пояснено в прилагаемом Обращении на имя Президента России В.В. Путина, которое поступило на Горячую линию Президента 13 декабря.

Пресс-служба СПР