МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

Как заявили в ведомстве, священнослужитель «скрывается от досудебного расследования».

В ноябре киевские власти заочно предъявили обвинения предстоятелю РПЦ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Я не адвокат предстоятеля, но все это попахивает клиникой душевных болезней.

Как, к примеру. патриах мог посягнуть на территьориальную целостность Украины? Он что, вождь или главнокомандующий? А то, что РПЦ считает Украину своей канонической территорией, есть исторический факт. И церковные догматы в зависимости от политической коньюнктцуры на Украине не меняются.

Опять же, что за манера объявлять в розыск людей, которые никуда не скрываются? Требуйте ареста и выдачи предстоятеля у властей РФ, если есть на то какие-то законные основания. Интересно, что вам ответят...

Ну или хотя бы пришлите гражданину Гундяеву повестку. А уж он сам решит, ехать ли ему в Киев или нет.

Кстати, не очень понятно, как он поедет, если никакого транспорта не ходит, и КПП на границе закрыты.

И охота людям известное место смешить?

А.Б.