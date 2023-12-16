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Московский листок

Депутат может быть опасен для вашей жизни

Опубликовано 16.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Депутат может быть опасен для вашей жизни

15 декабря во время заседания сельского совета села Крынки в Закарпатской области Украины депутат взорвал несколько гранат. В результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии, сам автор взрывов погиб.

По данным местных СМИ, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа", который воевал на Донбассе ещё до 2022 года.

Как пишет "Страна.ua", он сделал это из-за решения коллег прибавить зарплату и выплатить премию главе села Кушница. За несколько дней до взрыва он опубликовал видео, в котором отметил, что в бюджет Кушницы на 2024 год заложено 100 тысяч гривен ($2697) на выплаты чиновнику.

То есть из-за двух тысяч семиста долларов "слуга народа" взорвал себя и весь сельсовет.

Украина, видимо, на сегодня самая начиненная оружием страна Европы, причем по закону граждане могут владеть им вполне свободно.

Эта же страна, видимо, европейский лидер по числу психически травмированных граждан, которые не получают соответствующей помощи.

Ждем очередных новостей...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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И как же так получилось?
Кущ удивляется написал 16.12.2023 09:52
По какой же такой причине в Украине много оружия и нервных граждан? Может потому, что одна мышебратская страна развязала против Украины агрессивную захватническую войну? И теперь вчерашние инженеры и учителя вынуждены брать в руки оружие, чтобы защитить жизни своих детей.
Естественно, что не каждый может справиться с таким стрессом
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