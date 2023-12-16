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Московский листок

Известный актер утонул в джакузи

Опубликовано 16.12.2023 в разделе комментариев 2

сша актер
Известный актер утонул в джакузи

Американский актер Мэттью Перри скончался в результате острого воздействия кетамина, пишет CNN.

Данный препарат используется в Соединенных Штатах в качестве средства для наркоза, а также для лечения депрессии. В документе говорится, что актер получал «инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги». Последний сеанс лечения проходил за полторы недели до его смерти.

Среди факторов, способствовавших смерти артиста, указано утопление вследствие потери сознания.

Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни.

Тут, конечно, интересна интерпретация. Не уснул в ванне и утоп, а умер в следствие лечения кетамином.

Кетамин, конечно, серьезное средство - вырубает серьезно. Я использую его только при печеночной колике, когда боль носит непереносимый характер. А у них вот назначают при депрессии...

Любопытно, что актер написал книгу, в которой рассказал о борьбе и противостоянии зависимостям. Учитесь...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пришло познание
Рыкушка написал 16.12.2023 11:55
Что при печеночный колике надо делать. Все таки Баранчик врач. Знает. Нашей швали артистов поцриотской так же не мешало бы поболее.
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Известный актер утонул в джакузи
Путиноид написал 16.12.2023 10:59
Россия в трауре,для нас это невосполнимая потеря.:(
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