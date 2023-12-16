Ян Грабец, глава офиса премьер-министра Польши Дональда Туска, заявил, что польская комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 под Смоленском фальсифицировала результаты экспертизы европейских и американских специалистов.

Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года.

Однако нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и работой комиссии Миллера.

К таким выводам Грабец пришел после того, как министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал ликвидировать комиссию по повторному расследованию инцидента. Проблема заключалась в том, что предоставленные комиссией доклады оказались разными, как и причины авиакатастрофы – от вины российских авиадиспетчеров до предполагаемого взрыва бомбы на борту самолета.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) через год после трагедии объявил, что причиной крушения было решение экипажа не использовать запасной аэродром в условиях тумана, а также системные недочеты в подготовке летчиков президентского отряда.

Первая польская комиссия, руководимая экс-главой МВД Ежи Миллером, пришла к аналогичным выводам, указав на снижение самолета ниже допустимого минимума в тумане. Однако нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и работой комиссии Миллера. Они решили создать вторую комиссию, которая не смогла завершить свою работу в течение нескольких лет.

Комиссия по повторному расследованию представила выводы, обвиняя российские власти и утверждая, что на борту произошел взрыв. На основе этих выводов были возбуждены уголовные дела в Польше против трех российских авиадиспетчеров.

И что теперь? Непонятно...

А.Б.