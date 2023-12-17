Люди, чьё жилье под угрозой, у приёмной гаранта Конституции

Во время прямой линии (14 декабря 2023 г.) президент наш, Путин Владимир свет, говорил про «поддержку семей и популяризацию семейных ценностей».

Отметим, что в РФ самое ценное, что есть у семьи, это жильё. И вот эта ценность, ввиду её величины, периодически становится, ну, просто крайне лакомой для всевозможного жулья.

Итак, мы пришли к приёмной Президента РФ.

Представители людей, зависшие в бывших общежитиях, по закону ч. 2 ст. 7 Вводного закона к ЖК РФ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 г. № 210-ФЗ), статьёй 13 Вводного закона к ЖК РФ,

с п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, имеющие полное право на проживание на этой жилплощади и заключение договоров социального найма, но…

Всевозможные жулики (бизнесмены, представители государственных и полугосударственных структур) пытаются лишить людей единственного жилья. Причём, делается это не только через суд, а ещё и путём отключения коммунальных услуг и натравливания бандитов, что нарушает уже не только Жилищный, но и Уголовный кодекс. Причём, федеральные власти пресекают этот бандитизм только тогда, когда произошедшее попадает в СМИ и становится скандалом федерального уровня, как это было на Аминьевском шоссе 7,9. В ином случае можно отключать людям воду и свет, ломать их имущество, приметь к ним физическую силу и безнаказанно и невозбранно.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/po-chistoi-sluchainosti-kuvaldoi-po-golove-ne-popalo-reiderskii-pogrom-na-aminevskom-shosse-9-614e50f8d8681137d4088d09

Итак, пришли представители Аминьевского шоссе 7, 9. Жулики из конторы «Пионер-инвест» (она же «Пионер-финанс», она же нынче «Новый-формат») отключали им коммунальные услуги, их дом пытались ломать кувалдами. После серии визитов жильцов (коллективно и под видеокамеру) в СК, приёмную правительства РФ, на Петровку 38, СК во главе с Бастрыкиным выразил прямой интерес, после чего погромы прекратились, сейчас дом пытаются зачистить через суд.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/priemnaia-pravitelstva-rf-karantin-ot-naroda-6144932035c705469b6a99c2

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/kogda-ubiut--pishi-zaiavlenie-zachem-my-prishli-na-petrovku-38-6169b976dbf1481d96c41bd2

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/aminevskoe-shosse-7-i-9-bastrykin-obratil-vnimanie-na-reiderov-61713eed432ba079ff8fbc27

Пришли и представители общежития по Жигулёвской улице 4 к. 1 и к. 2. Их тот же самый «Новый формат» пытается вытрясти из жилья под видом ремонта. Естественно, работы ведутся так, чтобы максимально осложнить людям жизнь. Создание максимальной запыленности, закрытие в доме большинства дверей, что не только удлиняет жильцам путь домой, но и создает пожарную опасностьи т.д. https://dzen.ru/a/ZWC_9T4vzUUeEEEl

Впрочем, людям очень активно предлагают съехать (не на улицу, а на Жигулёвскую 3/3). Чем такое предложение грозит жильцам, уже известно на примере людей из домов 28/2 и 28/3 по Окской улице. Их тоже переселили на Жигулевскую 3/3, регистрацию на новом месте не дают, назад тоже не возвращают, и вот уже начинают потихоньку выставлять. Причём, с Жигулёвской 3/3 уже на улицу.

Пришли представители домов 7, 9 и 9 А по Грайвороновскому проезду, их дома зависли между прежним собственником (Росимуществом) и городом. Эти дома потихоньку разрушаются, как в результате отсутствия надлежащего обслуживания, так и в результате соседства с огромной стройкой. https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/graivoronovskii-7-9-i-9-a-doma-zabytye-na-okraine-gigantskoi-stroiki-63dd79cadc0e2014ed29e4f6

В итоге люди оказались в подвешенном состоянии — они не могут ни заключить договора социального найма, ни получить субсидию, ни воспользоваться иными муниципальными программами по расселению ветхого жилья. Правда, их неоднократно обещали расселить в новостройки, но обещания остались обещаниями.

Пришла Надия Агишева, жительница (в ближайшем будущем — бывшая жительница) общежития Останкинского молочного комбината (Руставели 19). По программе Департамента городского имущества она взяла ссуду на приобретение жилья. По условию выделения ссуды, после покупки жилья Надия Агишева должна была освободить прежнюю жилплощадь.

Агишева дополнила ссуду кредитом, купила студию с отделкой в ЖК «Баркли Медовая долина» (застройщик ООО «Логитек»). Однако застройщик обманул её и теперь она не может въехать уже пять лет. ДГИ был уведомлен о ситуации, но подал в суд... Естественно, не на недобросовестного застройщика, а на Агишеву, требуя от неё освободить жилплощадь в общежитии. https://dzen.ru/a/ZUQUzT-x1gfCYFBA

Заявления жителей были приняты в приёмной, сотрудники с казённой вежливостью обещали ответить в течение месяца (как обычно). Мы возвращались из приёмной с робкой надеждой. Ведь президент сказал — «надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России!»

И вдруг мы поверим в чиновников, а чиновники поверят в нас, и сделают для жильцов общежитий что-либо доброе. Ведь мы, всё-таки, с ними один великий народ... Или нет?