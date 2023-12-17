Еще один сибирский ученый оказался изменником Родины

Суд в Томске отправил под стражу сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук по обвинению в государственной измене, ученый работал в сфере гиперзвуковых технологий.

Галкин был постоянным соавтором научного сотрудника Валерия Звегинцева, которого арестовали по делу о госизмене в апреле 2023 года. Поводом для подозрений стала публикация статьи в иранском журнале, которая посвящена газовой динамике. Ученые вместе писали про конструкции воздухозаборников для сверхзвуковых летательных аппаратов - естественно, подозрения пали и на соавтора.

Помимо Галкина и Звегинцева, в настоящее время под стражей находятся Александр Шиплюк и Анатолий Маслов, также занимавшиеся научными работами по гиперзвуковым технологиям.

Как я понимаю, именно работы по гиперзвуку являются рассадником государственной измены!

Сотрудники ИТПМ СО РАН в письме уже обращались к органам власти России с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. Ученые отмечают, что не понимают, как им «делать свое дело», поскольку «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».

«То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — сказано в письме.

Но арест ученого-изменника Галкина показал - никакие письма не могут встать на пути правосудия! А подобные письма - это лишь пример явки с повинной большой группы государственных изменников!

Да и не только! В свое время писатель-патриот писал: "Если тебе изменила жена - радуйся, что она не изменила Родине!"

Да и вообще, что это за "сибирские науки" такие? Нет ли в том какого скрытого сепаратизма и измены?

Вон еще Петр Первый повесил генерал-губернатора Сибири князя Гагарина, вроде за измену. Не посмотрели, что князь. Полгода висел, царь запретил снимать... Потом вроде выснилось, что князь и ни при чем, а уж все равно повесили...

А.Б.