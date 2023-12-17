Россия подбирается к границам Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий. Обозреватель предполагает, что в конечном итоге «прямо за польской границей будет простираться Российская империя».

Видимо, этому польскому мыслителю никто не рассказывал, что во время существования Российской империи никакой польской границы не было - Царство Польское входило в состав империи. И ничего, кстати, именно в составе империи Польша пережила промышленную революцию, а Мария Склодовская получила аж две Нобелевские премии, по химии и физике.

Да и сейчас Польша имеет границу с Россией в Калининградской области. Да и граница с Белоруссией как граница Союзного государства вполне может считаться границей империи.

Так что Нобелевская премия по географии вполне может стать польской. Нет такой? Ну так будет! За великое географическое открытие Российской империи прямо за польской границей.

А.Б.