Массовые волнения мигрантов в Москве

МВД задержало свыше 80 мигрантов на столичном рынке «Садовод». Один из них попытался скрыться от полиции на автомобиле, при этом протащив несколько метров за транспортным средством сотрудника правоохранительных органов. Остальные мигранты попытались оттеснить полицейского от нарушителя.

Стычка началась с того, что мигрант отказался предъявлять документы. Подозреваемого в драке отправили в СИЗО до 16 февраля. Свою вину он не признает.

Честно говоря, видел я как проводят эти рейды - чисто как кино про немцев: аусвайс, собака гав-гав, стоять-бояться! Не удивительно, что все это вызывает стихийный протест у подвергаемых.

С другой стороны, эти "мигрантские" рынки в стилистике лагеркй беженцев где-нибудь в Пакистане тоже нашу жизнь как-то не украшают... Думаю, солдаты Дзержинского, ликвидировавшие Хитровку, тоже выглядели не слишком ласково...

С третьей - люди, толпами перебираясь в Москву, везут с собой и тот образ жизни, к которому привыкли. Создают на каждом новом месте "Файзабад-на-Москва-реке". По-другому - никак.

Поедут сюда из Африки - будет у нас тут "Киншаса-на-Яузе"... Мы же им тоже ничего иного предложить не можем.

А.Б.