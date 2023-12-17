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Московский листок

Французское оружие не подходит Украине

Опубликовано 17.12.2023 в разделе комментариев 0

мафия оружие
Французское оружие не подходит Украине

Командир бригады украинской армии в интервью изданию Le Monde заявил, что самоходные артиллерийские установки CAESAR французского производства, которые Париж передал ВСУ, не подходят для конфликта на Украине.

Украинский комбриг объяснил это тем, что французские «самоходки» слишком хрупкие и «плохо приспособлены к реалиям войны».

Также он заявил о слишком больших размерах этого орудия, из-за чего оно становится мишенью для батарейного огня.

Кроме того, украинский военный пошутил над тем, что САУ CAESAR чрезмерно восприимчива к грязи.

Потребовалось полтора года войны, чтобы понять то, что я говорил именно об этом оружии, когда его только собирались поставлять на Украину - оно создавалось для совершенно иного театра военных действий и для других задач.

Нелепо думать, что кто-то в Европе будет создавать вооружения специально для Украины в противостоянии с РФ.

Будут приспосабливать то, что есть на складах и что готовится утилизации. А утилизация на Украине сегодня самая выгодная, лучшее предложение на рынке.

А.Б.



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