Прокуратура как прислужница губернатора. Или запрещённые мероприятия и подаренные здания

«В Тюменской области нет прокуратуры! Есть прислужница губернатора области!» — с таким плакатом 15 декабря 2023 года прошёл пикет перед центральным зданием Генпрокуратуры (в Москве).

«Я стою потому, что прокуратура Тюменской области фактически покрывает нарушителей закона», - объясняет свою позицию Александр Киприянович Черепанов (Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС). - «Городские власти Тюмени уже три года, незаконно, в нарушении статьи 31 конституции и 54 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ (последняя редакция)

не разрешают нам проводить никакие общественные мероприятия, в том числе и 1 мая и 7 ноября.

На неоднократные обращения коммунистов РКРП - КПСС Тюменской области из городской и областной прокуратур идут одни отписки».

Отметим, что одно из таких незаконно неразрешенных мероприятий закончилось для Александра Черепанова не только задержанием,

а ещё и уголовным делом. А именно — 7 ноября 2020 года демонстрацию тюменских коммунистов запретили, на этот раз в связи с особо модной хворобой. Интересно, что проходившим на несколько дней раньше мероприятий, связанных с Днём народного единства, хвороба не помешала.

Коммунисты всё равно собрались. В ходе мероприятия А. К. Черепанов попытался подойти к полиции на переговоры, но был грубо схвачен, скручен и доставлен в полицию. Видимо, это тоже было сделано в целях заботы о здоровье А. К. Черепанова.

Затем на Черепанова возбудили уголовное дело (видимо, тоже из-за заботы о его здоровье). А именно — «выяснилось», что Черепанов (уже после того, как полицейские схватили его и скрутили) нанёс одному из них, некоему подполковнику полиции Волковицкому, молодецкий удар в глаз. Напоминаем, Черепанову 70 лет, он, на момент инцидента, только что вышел из больницы.

На суде Черепанову и его адвокату было отказано практически во всех ходатайствах: в допуске прессы, в проведении следственного эксперимента (на тему — как прижатый к полу А.К. Черепанов мог ударить в глаз полицейского), о проведении повторной и дополнительной экспертизы (эксперт указал, что кровоподтёк под глазом полицейского возник в течение суток, хотя любой эксперт по цвету кровоподтёка может определить с точностью до часа время нанесения травмы), в приобщении видеоматериалов (на которых почему-то не видно, как Черепанов бил полицейского и, наоборот, видно, что он не мог этого сделать чисто физически), в вызове свидетелей-полицейских, чьи показания расходились между собой.

10 июня 2021 года Черепанов Александр Киприянович был признан виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и получил штраф в размере 5 000 руб. Отметим, что главной потерей Александра Черепанова стала невозможность участия в выборах (для чего, возможно, всё и затевалось).

Кассационная инстанция отменила приговор. Сейчас дело на новом рассмотрении.

Также, как рассказал Александр Киприянович, следует отметить, что прокуратура периодически получает от местных властей знаки уважения, в том числе, здания, имеющие историческую и общественную ценность.

«В 10-м году 20 марта губернатор подарил прокуратуре области здание, в котором раньше находился детский сад. Дети у нас не ходят в сад. А здание перестроили, переоборудовали, деньги огромные выделили дополнительно».

А 19 июля 18-го года городской прокуратуре подарили здание больницы. Здание, кстати, историческое, построенное в 1904 году купцом-меценатом, именно для медицинских целей. В общем, любят тюменские власти прокуратуру, а она, соответственно, заботится об их покое.

После окончания пикетирования протестующие попытались сдать обращения в приёмную генпрокуратуры. Обращение не приняли, сославшись на укороченный рабочий день. Пришлось через электронную приёмную.

Такие дела.