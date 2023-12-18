Новые угнетенные в мире вокруг нас

Аналитический обзор

Днями на "Радио 1" в комментарии к пресс-конференции президента я отметил, что пока что отличием идущей выборной кампании является отсуствие отношения к самозанятым и платформенным занятым как их разновидности - если в предыдущую кампанию отсуствие этого отношения диктовалось полной непроявленностью этой новой группы трудящихся, то сегодня официальной цифрой самозанятых в РФ является 9 миллионов человек: Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 9 млн самозанятых, их совокупный доход составил 2,9 трлн рублей. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. 58% самозанятых - мужчины, 42% - женщины. Их средний возраст составляет 35 лет.

Год назад это было 8 миллионов. То есть наблюдается быстрый численный рост новой социальной группы, нарастание пробем в ней - и пока полное отсуствие внимания к ней со стороны и общества, и государства.

Было бы интересно сравнить, каким образом растет численность самозанятых в других странах и макроэкономических регионах (например, ЕС или зона АТР).

Корректность исследования затрудняет неопределенность правового статуса самозанятых, как новой категории налогоплательщиков, в научной и специальной литературе, обозначены общие особенности определения понятия «самозанятые» в российской и зарубежной практике.

Существует специфика налогообложения самозанятых лиц в ряде зарубежных стран, а также применяемые инструменты дополнительного регулирования деятельности этой категории налогоплательщиков, такие как лицензирование и сертификация, страхование гражданской ответственности и т.д.

Особого внимания требует структурирование изученного зарубежного опыта и выделение общих страновых особенностей, таких как процедуры регистрации самозанятых, лимиты максимально возможного дохода, необходимость сертификации и лицензирования, участие в системе социального страхования и страхования ответственности, наличие или отсутствие льготного налогообложения, дополнительные программы поддержки и т.д.

США

Из 157 млн работающих жителей США около 16 млн американцев являются самозанятыми, согласно данным Бюро трудовой статистики США. При этом ситуацию с самозанятыми можно рассматривать шире. Отчет исследовательского центра Pew показал, что самозанятые жители США, равно как и работающие на них люди, по данным на 2014 год вкупе составили 30% рабочей силы страны — а это 44 млн рабочих мест.

ЕС

По состоянию на 2022 год в Европейском союзе работает около 27,66 миллиона самозанятых людей. В период с 2002 по 2021 год годом с наибольшим количеством самозанятых работников в Европейском Союзе был 2007 год, когда их число оценивалось в 29,2 миллиона. После сокращения примерно на миллион человек во время пандемии коронавируса число самозанятых в 2022 году резко возросло, особенно среди женщин.

Великобритания

В 2023 году в Соединенном Королевстве насчитывалось 4,39 миллиона самозанятых работников по сравнению с пиковым показателем в более пяти миллионов в начале 2020 года. Хотя до 2020 года самозанятость росла довольно стабильными темпами, пандемия COVID-19 значительно снизила самозанятость. занятость в Великобритании сократилась примерно на 782 000 человек за год. Несмотря на то, что с января 2022 года наблюдается всплеск, самозанятость в Великобритании с трудом восстанавливается, и, вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем самозанятость полностью оправится от пандемии.

В Германии в 2019 году насчитывалось 3,956 миллиона самозанятых.

Условия для работы самозанятых жителей Германии ухудшаются четвертый месяц подряд, сообщил Мюнхенский институт экономических исследований Ifo. Согласно оценкам его аналитиков, индекс делового климата самозанятых снизился в июле до отметки -16,4 пункта по сравнению с месяцем ранее (-12,6), что стало четвертым подобным случаем подряд. На практике это означает, что работающие на себя жители Германии не только "менее удовлетворены текущей деловой ситуацией", но и считают, что их "деловые перспективы заметно ухудшились". Экономика ФРГ "переживает слабую фазу", что "не может не отражаться на положении самозанятых.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики Евросоюза - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост валового внутреннего продукта составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

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Стоит сказать, что чем дороже жизнь в стране, тем меньше процент самозанятости. Там, где цены высоки, самозанятость совсем не привлекательна. Это такие страны, как США, Канада, Швейцария.

Потому что довольно тяжело найти занятие, которое приносило хорошую прибыль и покрывало отсутствие различных корпоративных и социальных бонусов: страховки, оплачиваемый отпуск и другие компенсации, которые имеются практически в каждой компании.

Страны с самыми низкими показателями самозанятости среди населения имеют самый высокий уровень дохода на душу населения. В Европе самый низкий уровень самозанятости - чуть более 4%. Однако во всем Европейском союзе (ЕС) 34% считают это желательным, в то время как только 17% немцев думают так же. По данным Евростата, в ЕС около 23% безработицы среди молодежи. Некоторые европейцы считают самозанятость нежелательным мероприятием. Есть несколько причин, почему они не смотрят на эту альтернативу занятости. Отсутствие поддержки финансов, консультирования и сети. Некоторые предпочитают творческие отрасли и информационные и компьютерные технологии.

Низкая распространенность самозанятости в Европе

В нескольких государствах-членах ЕС менее 1 из 10 работников относятся к категории самозанятых. Данные Международной статистической организации труда ставят Норвегию на первое место с самой низкой долей рабочей силы населения в качестве самозанятых среди всех стран - 7, 2%. Люксембург занимает второе место с 8, 7% рабочей силы своего населения в качестве самозанятых. На третьем месте находится Канада, где только 8, 8% ее рабочей силы являются самозанятыми. Дания занимает четвертое место с 8, 9% своей рабочей силы в качестве самозанятых. Пятый - Эстония с 9, 0% своей рабочей силы в качестве самозанятых. Швеция занимает шестое место с 10, 3% своей рабочей силы, работающей не по найму. Седьмое место - Венгрия, где 10, 9% рабочей силы работают самостоятельно. Германия занимает восьмое место, где 11, 0% ее рабочей силы занято самостоятельно. Девятое место - Франция, где 11, 5% рабочей силы работают не по найму. Латвия занимает десятое место, и 11, 5% ее рабочей силы являются самозанятыми. Одиннадцатое место занимает Литва, где 12, 1% рабочей силы работают не по найму. Исландия занимает двенадцатое место: 12, 3% ее рабочей силы являются самозанятыми. Тринадцатое место занимает Болгария, где 12, 5% рабочей силы занимаются индивидуальной трудовой деятельностью. Австрия занимает четырнадцатое место с 13, 3% своей рабочей силы, работающей не по найму. Пятнадцатое место занимает Южная Африка, где 13, 6% рабочей силы занимаются индивидуальной трудовой деятельностью.

Африка

По данным Всемирного банка, страной с самым высоким уровнем самозанятости является Бурунди. Бурунди - развивающаяся страна, расположенная в районе Великих озер в Африке. Основным видом экономической деятельности в Бурунди является сельское хозяйство, что может объяснить, почему в стране такой высокий уровень самозанятости.

Уровень самозанятости в Чаде оценивается в 91,83%. Как и в Бурунди, большая часть населения Чада в значительной степени зависит от сельского хозяйства. Однако страна, не имеющая выхода к морю, испытывает хронические проблемы с засухой.

Гвинея, небольшая страна в Западной Африке, также может похвастаться высоким уровнем самозанятости. Как и другие упоминания в этом списке, это больше связано с необходимостью, чем с предпочтением. Как и в других странах из этого списка, большинство людей в Гвинее работают на фермах.

10 стран с самыми высокими показателями самозанятости.

Страна Уровень самозанятости (%)

1 Бурунди 93.27

2 Чад 91.83

3 Гвинея 91.57

4 Сьерра - Леоне 89.97

5 Мадагаскар 89.38

6 Niger 89.32

7 Бенин 89.16

8 Мали 88.76

9 Эфиопия 88.65

10 Мозамбик 88.64

КНР

Численность самозанятых в КНР достигла уже 100 млн – фактически, каждый девятый представитель трудоспособного населения в КНР – индивидуальный предприниматель.

Госсовет КНР опубликовал список мер по стимулированию и поддержке индивидуального предпринимательства. Предпринимателям гарантировали недискриминационный подход, равные с прочим бизнесом условия доступа к рынкам, защиту имущественных прав.

В 2019 году около 15,7 миллиона человек в китайской провинции Гуандун были самозанятыми.

В 2022 году в городских районах Китая было занято около 459 миллионов человек, в то время как в сельской местности было занято около 274 миллионов. В этом году количество городских работников сократилось впервые с 1962 года. Хотя общее число занятых сокращается с 2015 года из-за демографических последствий, внезапная потеря рабочих мест в городских районах в 2022 году не может быть объяснена исключительно демографией, а также должна быть связана с пандемией коронавируса и общим экономическим состоянием.

Индия

Согласно отчету Freelancer Incomes Around the World Report 2018, почти 15 миллионов человек в Индии являются самозанятыми: работают из дома, в одиночку, не посещая офис и не являясь наёмными сотрудниками в компаниях. Эти люди формируют гиг-экономику Индии (краткосрочное сотрудничество на условиях сдельной работы).

Япония

В онлайн-опросе, проведенном в период с декабря 2020 года по январь 2021 года, около 56 процентов фрилансеров в Японии ответили, что они выбрали свой нынешний способ работы, потому что хотели работать по своему усмотрению. Таким образом, большая гибкость была основной причиной, по которой люди начали работать фрилансерами.

В онлайн-опросе 2019 года почти 23 процента японских фрилансеров ответили, что они зарабатывают от двух до четырех миллионов японских иен в год, что делает этот доход наиболее распространенным среди фрилансеров в Японии. Почти столь же многочисленная группа, составляющая около 22,5 процента респондентов, попала в категорию с самым низким доходом, при этом заявленный заработок составлял менее двух миллионов иен в год.

33 процента фрилансеров в Японии сообщили, что работают от 140 до 200 часов в месяц. В общей сложности фрилансеры, которые работали более 140 часов в месяц, составляли почти 50 процентов респондентов, а это означает, что около половины всех фрилансеров имели такое же или большее рабочее время, как и обычные сотрудники, работающие полный рабочий день.

Бразилия

Число самозанятых достигло 25,6 миллиона человек, увеличившись на 317 тысяч (+1,3 процента) за тот же период.

Реальный доход среднего работника составил 2999 реалов (608,7 доллара), увеличившись на 1,7 процента по сравнению с кварталом, закончившимся в июне, и на 3,9 процента – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с квартала, закончившегося в июле 2020 года (3152 реала).

Бразилия преодолела отметку 100 миллионов трудоустроенных граждан с начала исторической серии непрерывного национального выборочного обследования домохозяйств (Pnad Contínua), проводимого Бразильским институтом географии и статистики (IBGE).

Число безработных сократилось на 261 тысячу человек – до 8,3 миллиона человек, что на 3,6 процента меньше, чем в предыдущем квартале.

Аргентина

Поскольку уровень неформальной занятости в Аргентине один из самых высоких в Латинской Америке, ключевыми словами на рынке труда Аргентины часто являются негибкость, неравенство и неэффективность. Около 22,7% от общего числа занятых считаются уязвимыми из-за значительных экономических рисков, таких как падение за черту бедности и невозможность получить социальную защиту или официальное трудоустройство. В 2021 году еще 15,7 процента работников уже имели средний доход ниже достаточной заработной платы, чтобы жить без каких-либо аспектов уязвимости.

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Если мы обратимся к классику идеи постиндустриального общества, Э.Тоффлеру, то картина нового общества видится ему достаточно благостной.

Капитализм 1950-х уже не похож на тот классический американский и европейский капитализм начала века, о котором писал Маркс — городское общество уже нельзя было строго разделить на буржуазию и пролетариат, ведь благосостояние простого рабочего росло, и, к тому же, начал появляться средний класс, состоящий из людей, занимающих достаточно престижные позиции в обществе, которых, вместе с тем, нельзя было отнести ни к господствующему, ни к угнетаемому классу.

Вместе с тем рост производства вызвал расширение корпораций. Если в начале века корпорации занимались лишь крупным производством (железными дорогами, добычей и переработкой нефти), то во второй половине века они захватили даже те секторы экономики, которые традиционно занимали частные собственники или мелкие фирмы. Также стали появляться крупнейшие транснациональные корпорации. В то же время техника, используемая в производстве, все более усложнялась, что вызвало потребность в квалифицированных кадрах и увеличило ценность научного знания.

С конца 1960-х термин «постиндустриальное общество» наполняется новым содержанием — возрастает престиж образования, появляется целый слой квалифицированных специалистов, менеджеров, людей умственного труда. Сфера услуг, науки, образования постепенно начинает преобладать над промышленностью и сельским хозяйством, где тоже активно используются научные знания. В 1950−1970 годы стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху.

Переход к новому типу общества — постиндустриальному происходит в последней трети XX века. Общество уже обеспечено продовольствием и товарами, и на первый план выдвигаются различные услуги, в основном связанные с накоплением и распространением знаний. А в результате научно-технической революции произошло превращение науки в непосредственную производительную силу, которая стала главным фактором и развития общества, и его самосохранения.

По Марксу революция — это локомотив истории, но, с точки зрения эволюционной теории, революции только затормаживают развитие. По Тоффлеру же, наоборот, главный двигатель истории — технический прогресс, и, хоть очередная волна приходит в результате качественного скачка и является грандиозным поворотом истории и величайшей трансформацией всех сторон общественной и личной жизни, эти изменения бескровны и носят эволюционный характер.

У Тоффлера даже не просматривается класс "новых угнетенных" - и старые капиталисты, и новые "дети третьей волны" совместно трудятся в рамках корпораций на благо человечества и прогресса.

Вот только в реальности все оказывается не так.

Основная масса нового угнетенного класса самозанятых и платформенных занятых как его разновидности формируется в странах самого неразвитого "глобального юга", где большая часть населения даже читать и писать если и умеет, то с трудом. Где социальная дфференциация даже еще и не просиходила - в черной Африке, где как и тысячу лет назад основная часть населения обрабатывает свой клочок земли самыми примитивными орудиями. Именно там самозанятость больше 90 процентов, опять же, как и тысячу лет назад - просто крестьянин с палкой-копалкой еще не знал тогда, что он самозанятый. Ну а когда таких крестьян сгоняли строить пирамиду или копать дамбу, то они становились "платформенными занятыми".

Это тоже, кстати, есть у Тоффлера, предполагавшего, вполне обоснованно, что новые формы социально-экономических отношений будут копировать отношения предыдущих укладов. Вот они и копируют...

Думаю, в Египте времен фараонов самозанятость приближалась бы к 100 процентам.