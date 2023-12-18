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Московский листок

Четверть миллиона человек без света сегодня

Опубликовано 18.12.2023 в разделе комментариев 0

авария электроэнергия
Четверть миллиона человек без света сегодня

Около 250 тысяч потребителей остаются без электричества в трех регионах РФ из-за непогоды.

По данным на 06:00 (мск) обесточенными остаются потребители в ДНР - 138 тыс. человек, ЛНР - 116 тыс. человек. В Ростовской области уже существенно меньше - 790 человек.

Понятно, плохая погода зимой - это норма в наших краях. С этим ничего нельзя поделать. Но неужели в третьем десятилетии 21-го века нельзя привести линии электропередачи в такое состояние, чтобы они не рвались от ветра и дождя?

Все технологии давно отработаны, истытаны и многократно усовершенствованы. А все равно каждый год где-нибудь, да рвется.

И вот четверть миллиона человек среди зимы сидят без света. А ведь если газа нет, то и чашку чая себе не согреешь.

В Хакасии вон замерзающие граждане бегали греться в аэропорт, а в южных регионах у нас аэропорты скоро два года, как закрыты... И куда бечь?

 А.Б.



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