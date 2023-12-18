Буданов назвал нулевым КПД от насильно мобилизованных украинцев

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Эффективность мобилизованных на Украине упала до нуля, потому что добровольцев не осталось, а у принудительно набранных в армию нет никакой мотивации, сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов на форуме «2024: вызовы и перспективы».

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет», — сказал чиновник.

При этом он считает, что отменить принудительную мобилизацию невозможно: ВСУ нуждаются в притоке новых людей. Он напомнил, что сейчас в армии служат больше миллиона человек и это число нельзя снижать.

Он также выразил разочарование в патриотизме украинцев.

На фоне заявлений Буданова массовый призыв на Украине только ужесточают. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на днях представила список готовящихся нововведений в законопроект: будет разрешено мобилизовать всех женщин (сейчас военнообязанные только медики и фармацевты).

Женщин собираются призывать, как и мужчин, в возрасте с 25 до 60 лет. Правда, только на небоевые должности.

Отсрочку от мобилизации женщинам будет давать наличие ребенка , беременность, родители-инвалиды.

Даже интересно, как бы Буданов оценил боевую эффективность насильно мобилизованных женщин? Особенно в возрасте ближе к 60-ти годам.

И встает вопрос - зачем мучить людей, если толку от них никакого, а потери запредельные?

Я понимаю, что у Буданова и людей его типа происходит профессиональная деформация личности. Это описано Булгаковым на примере Хлудова очень убедительно, но если посмотреть на фото генерала Слащева, реального прототипа для булгаковского романа, то вы увидите - это практически одно лицо с Будановым...

А.Б.