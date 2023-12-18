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Московский листок

Полтора триллиона убытков от санкций

Опубликовано 18.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Полтора триллиона убытков от санкций

В Европейском союзе оценили убытки от антироссийских санкций почти в $1,5 трлн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ финансовых отчетов, проделанный Times и New York Times.

Согласно сведениями Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

Попытки Украины и ее союзников подвергнуть санкциям компании, которые покинули Россию, привели к обратным результатам, отмечает агентство. Так российские компании приобрели прибыльные предприятия по сниженным ценам, а государство получило прибыль от налогов за уход иностранных фирм.

По данным NYT, иностранные компании, продавшие свои предприятия в России, лишились в общей сложности $103 млрд.

А оно того стоило?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 11 написал 18.12.2023 12:16
Оно того стоило - чтобы остановить Гитлера или Саддама Хусейна?
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