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Московский листок

Процент со вкладов будут платить практически все

Опубликовано 19.12.2023 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Процент со вкладов будут платить практически все

Несмотря на то, что в России повысили ключевую ставку, под новый налог по-прежнему подпадут доходы от вкладов россиян свыше 150 тыс. рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 16,00% годовых.

Формула расчета традиционно зависит от ставки, однако в этом году будет учитываться показатель, который действует на 1 декабря, то есть 15%. По словам экспертов, налог заплатят те, у кого на депозитах имеется больше 1,3 млн рублей.

Раньше можно было переложиться в зарубежный банк, законодательство это позволяло. Но теперь на условном Западе нашим копейкам не рады, а в условиях отсуствия конкуренции отечественная банковская система будет делать все, что захочет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Процент со вкладов будут платить практически все
Путиноид написал 19.12.2023 10:53
Корейко не хранил деньги в банке,он хранил деньги в чемодане, который сдавал в камеру хранения,вот и вы поступайте также.
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