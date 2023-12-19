Процент со вкладов будут платить практически все

Несмотря на то, что в России повысили ключевую ставку, под новый налог по-прежнему подпадут доходы от вкладов россиян свыше 150 тыс. рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 16,00% годовых.

Формула расчета традиционно зависит от ставки, однако в этом году будет учитываться показатель, который действует на 1 декабря, то есть 15%. По словам экспертов, налог заплатят те, у кого на депозитах имеется больше 1,3 млн рублей.

Раньше можно было переложиться в зарубежный банк, законодательство это позволяло. Но теперь на условном Западе нашим копейкам не рады, а в условиях отсуствия конкуренции отечественная банковская система будет делать все, что захочет.

А.Б.