Украина оштрафовала порносайт PornHub за отказ от регистрации в стране и неуплату средств на нужды ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook, запрещенном в РФ.

"Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара".

Гетманцев привел в пример сервис Onlyfans, благодаря которому Киев с начала 2023 года получил поболее,944,1 тысячи долларов.

Он напомнил, что получаемые от просмотра дрочерами контента порносайтов деньги направляются на нужды украинской армии. По его словам, Украина занимает 14-е место в мире по посещаемости сайта PornHub.

Логично предположить,что следущим шагом станет открытие легальных публичных домов (нелегальные и так на каждом углу) и введение налога за торговлю телом, а также взимание штрафов с индивидуалок-домохозяек, пойманных военкомами за энтим самым делом.

За это уже подана петиция на сайте офиса Зеленского, которая стремительно набирает голоса.

А.Б.