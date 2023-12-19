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Московский листок

Украина оштрафовала порносайт

Опубликовано 19.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украина оштрафовала порносайт

Украина оштрафовала порносайт PornHub за отказ от регистрации в стране и неуплату средств на нужды ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook, запрещенном в РФ.

"Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара".

Гетманцев привел в пример сервис Onlyfans, благодаря которому Киев с начала 2023 года получил поболее,944,1 тысячи долларов.

Он напомнил, что получаемые от просмотра дрочерами контента порносайтов деньги направляются на нужды украинской армии. По его словам, Украина занимает 14-е место в мире по посещаемости сайта PornHub.

Логично предположить,что следущим шагом станет открытие легальных публичных домов (нелегальные и так на каждом углу) и введение налога за торговлю телом, а также взимание штрафов с индивидуалок-домохозяек, пойманных военкомами за энтим самым делом.

За это уже подана петиция на сайте офиса Зеленского, которая стремительно набирает голоса.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Украина оштрафовала порносайт
Путиноид написал 19.12.2023 10:59
А.Б.
Украина оштрафовала порносайт PornHub за отказ от регистрации в стране и неуплату средств на нужды ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в Facebook, запрещенном в РФ.
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План "Б" о котором ранее сообщал киевский режим в действии,так будет со всеми проститутками-хохлушками которые не будут платить в казну налоги с индивидуальную предпринимательскую деятельность,это касается и педерастов-хохлов(которые возомнили себя геями). :(
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