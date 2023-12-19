Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны

США считают, что разница между жертвами конфликта в секторе Газа и на Украине существует, у Израиля нет цели убивать мирных жителей, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Журналист спросил у него, какие доказательства о нарушениях Израилем международного права в ходе боевых действий в Газе США ищут.

«Израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Газе целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей», — ответил Кирби.

Он также назвал «неподходящим сравнением» действия России на Украине и действия Израиля в секторе Газа.

То есть надо понимать, что цель России на Украине - это убийства, пытки и изнасилования мирных жителей? Что ж, ждем воспоминаний о миллионах изнасилованных украинок. Да и украинцев тоже, в свете последних тенденций...

Кстати, всего с начала войны в Газе погибли 1,3 тыс. израильтян. По данным Минздрава Палестины на 18 декабря, в секторе Газа погибли около 19 тыс. человек, более 52 тыс. человек получили ранения, передает палестинское агентство WAFA. Получается в 15 раз больше, чем израильтян... Но это не главная цель войны, это ее, так сказать, побочный эффект.

А.Б.