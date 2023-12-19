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Московский листок

Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны

Опубликовано 19.12.2023 в разделе комментариев 1

война россия
Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны

США считают, что разница между жертвами конфликта в секторе Газа и на Украине существует, у Израиля нет цели убивать мирных жителей, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Журналист спросил у него, какие доказательства о нарушениях Израилем международного права в ходе боевых действий в Газе США ищут.

«Израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования мирных жителей в Газе целью войны. Это не входит в их планы. Они не пытаются намеренно убивать мирных жителей», — ответил Кирби.

Он также назвал «неподходящим сравнением» действия России на Украине и действия Израиля в секторе Газа.

То есть надо понимать, что цель России на Украине - это убийства, пытки и изнасилования мирных жителей? Что ж, ждем воспоминаний о миллионах изнасилованных украинок. Да и украинцев тоже, в свете последних тенденций...

Кстати, всего с начала войны в Газе погибли 1,3 тыс. израильтян. По данным Минздрава Палестины на 18 декабря, в секторе Газа погибли около 19 тыс. человек, более 52 тыс. человек получили ранения, передает палестинское агентство WAFA. Получается в 15 раз больше, чем израильтян... Но это не главная цель войны, это ее, так сказать, побочный эффект.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Раб Божий Сорин И.Л.- как говорил мой отец Лаззарь Мойсеевич Сорин, Иссачок
гуляй с умом, пока шайбочка фурычит. написал 19.12.2023 11:47
Корни этой войны находятся внутри России, понятно, что Украина не угрожала ничем России, в Украине не было никаких фашистов, и НАТО не угрожало России. Поэтому, конечно, корни этой войны внутренние &#8211; это про удержание власти. В сущности так было всегда, про это писал много и посвятил свою жизнь Андрей Дмитриевич Сахаров, создатель термоядерного оружия самого смертоносного, который понимал, что борьба за права человека &#8211; это не что-то абстрактное, а это вопрос физической безопасности других стран. Потому что страна, правители которой будут держаться за власть и будут вести милитаристскую политику, они в результате нападут, будут представлять угрозу для внешнего мира и для своих собственных граждан. Это, собственно, мы и видим, абсолютное доказательство этой гипотезы сахаровской. Я думаю, что цели у Путина две в этой войне, кроме удержания власти, что априори понятно. Первая &#8211; это даже не оккупировать всю Украину, я думаю, он понимает, что у него недостаточно сил для оккупации страны, как была оккупирована Восточная Германия или Чехословакия. Украина даже сейчас после вынужденных переселений, после всего ужаса все равно страна 30-35 миллионов человек, поэтому оккупировать ее, я думаю, не представляется возможным, но разрушить ее максимально, привести в состояние хаоса, разрухи, недееспособности, нанести как можно больший урон по Украине &#8211; это первая цель. Вторая цель, я отношусь к этому серьезно, когда Путин говорит, что это война России и Запада, в его интерпретации Запада и России, я думаю, что это правда. Он воспринимает это как часть глобальной войны своей с Западом. Сколько он положит украинских и русских жизней, совершенно его не волнует, естественно. Я думаю, что второй целью является подрыв единства Запада, подрыв Североатлантического альянса тем или иным способом. Я думаю, что это не про то, что он пойдет танками через границу с Финляндией, будет воевать с Финляндией, потому что он понимает, что он эту войну проиграет, но какой-то вариант, где он покажет, что пятая глава НАТО на самом деле недееспособна, что единство НАТО не работает, оно никогда не было испытано, если его испытать на прочность, то на самом деле никакого единства нет, не будут Соединенные Штаты воевать за какой-нибудь маленький город в Прибалтике. Конечно, его надежда на то, что просто саморазрушится Североатлантический альянс. В данном случае угрозы две. Первая угроза &#8211; это то, что в случае избрания Трампа Трамп может вывести Соединенные Штаты из НАТО, он НАТО не любит, считает, что это пустая трата денег, Америка будет идти в сторону изоляционизма, Европа пусть сама разбирается и так далее. Но на самом деле Трампу даже выходить из НАТО не нужно будет, потому что будет достаточно России напасть на небольшой или устроить что-то в небольшом городе в Латвии, чтобы показать, что никакого единства нет, и Соединенные Штаты не будут вмешиваться в войну за какой-нибудь прибалтийский город. Мне кажется, что вполне понятно, когда президент Латвии говорит об опасности для Европы, для стран Евросоюза, если у Путина получится в Украине. В этом смысле Украина действительно сопротивляется этой агрессии, которая пойдет дальше, она несдерживаема. Если невозможно Россию сдержать в Украине, то я сильно сомневаюсь, что ее можно сдержать дальше. С другой стороны, и в этом хорошая новость, я считаю, что устойчивость НАТО, дееспособность НАТО и безопасность Европы в случае победы Украины намного возрастает. Потому что в Украине на сегодняшний день самая боеспособная, самая крупная, самая опытная армия в Европе, вступление в конечном итоге Украины в Евросоюз, будем надеяться, вступление Украины в том или ином виде в НАТО &#8211; это, конечно, главная будет подпорка НАТО на многие-многие десятилетияяяяяя
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