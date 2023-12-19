Нет никаких "хороших русских"

Норвегия не разрешила посадить российский самолет с умирающим пассажиром, самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение, но экипажу не дали разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Норвегии.

После этого самолет развернулся и отправился обратно в Москву. Борт приземлился в Шереметьево. Мужчину, находившегося в сознании, сразу же оправили в больницу. Все закончилось относительно хорошо. Могло быть хуже. Но это больше никого не волнует.

Фактически Европа ввела апартеид против одной "неправильной" нации. Больше на русских правила человеческого отношения не распространяются. Более того, попытка вести себя с русскими как с людьми может быть вполне наказуема. А проблемы индейцев шерифа больше вообще не волнуют. Вся Европа кричит "Ату его!"

Пример менее кровожадный - множество владельцев российски сайтов с европейским хостингом получили уведомления от своих провайдеров о расторжении договоров. Никто даже не скрывает политических причин происходящего: "из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России. Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами".

То есть никого вообще не волнует, почему российский сайт вообще оказался на зарубежном хостинге. Никого не волнует, что отечественный хостинг для нас, скажем, абсолютно закрыт из-за санкций Роскомнадзора. Выходит, если кто-то выскользнул, Европа поможет его обратно сюда запихнуть. И если мы не найдем какую-то абсолютно нейтральную точку на планете, где вдобавок оказывают интернет-услуги соответствующего качества, то просто закроемся. И просить кого-то с германским гражданством выручить - неприлично, потому что его вскоре "расколют" как помогающего русским и накажут.

Путин и его режим оказываются единственными, кто защищает интересы русских. У меня нет даже тени сомнения в итогах весенних выборов. Ведь весь мир помогает по сути Путину!

А мы все, условно русские, враги всему человечеству. Нет никаких "хороших русских", как не было в Третьем Рейхе "хороших евреев". Лучше всего нас просто истребить.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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