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Московский листок

Нет никаких "хороших русских"

Опубликовано 19.12.2023 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Норвегия не разрешила посадить российский самолет с умирающим пассажиром, самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершал полет из Москвы на кубинский курорт Варадеро. Через несколько часов у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение, но экипажу не дали разрешения на посадку в ближайшем аэропорту Норвегии.

После этого самолет развернулся и отправился обратно в Москву. Борт приземлился в Шереметьево. Мужчину, находившегося в сознании, сразу же оправили в больницу. Все закончилось относительно хорошо. Могло быть хуже. Но это больше никого не волнует.

Фактически Европа ввела апартеид против одной "неправильной" нации. Больше на русских правила человеческого отношения не распространяются. Более того, попытка вести себя с русскими как с людьми может быть вполне наказуема. А проблемы индейцев шерифа больше вообще не волнуют. Вся Европа кричит "Ату его!"

Пример менее кровожадный - множество владельцев российски сайтов с европейским хостингом получили уведомления от своих провайдеров о расторжении договоров. Никто даже не скрывает политических причин происходящего: "из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России. Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами".

То есть никого вообще не волнует, почему российский сайт вообще оказался на зарубежном хостинге. Никого не волнует, что отечественный хостинг для нас, скажем, абсолютно закрыт из-за санкций Роскомнадзора. Выходит, если кто-то выскользнул, Европа поможет его обратно сюда запихнуть. И если мы не найдем какую-то абсолютно нейтральную точку на планете, где вдобавок оказывают интернет-услуги соответствующего качества, то просто закроемся. И просить кого-то с германским гражданством выручить - неприлично, потому что его вскоре "расколют" как помогающего русским и накажут.

Путин и его режим оказываются единственными, кто защищает интересы русских. У меня нет даже тени сомнения в итогах весенних выборов. Ведь весь мир помогает по сути Путину!

А мы все, условно русские, враги всему человечеству. Нет никаких "хороших русских", как не было в Третьем Рейхе "хороших евреев". Лучше всего нас просто истребить.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Суд Москвы постановит выдворить 22 участников драки у рынка «Садовод»

- Финляндия подписала с США соглашение о размещении в стране американских войск

- Количество жертв землетрясения на северо-западе КНР возросло до 116

- Выступления на российском ТВ ставят под угрозу другие проекты западных знаменитостей, сообщил сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс

 

1. Процент со вкладов будут платить практически все

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Украина оштрафовала порносайт

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==1010== написал 19.12.2023 12:10
Баранов.
Чтоб все прекратилось достаточно прекратить войну в Украине и отвести войска на границы 1991 года.
Все.
И никто вам слова не скажет.
...
И ты должен осознавать, что за зверства, разруху, все зло что вы сотворили в Украине вы должны нести ответственность.
Коллективную ответственность.
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