Руки прочь от бастующих нефтяников!

19 декабря 2023 года перед посольством Казахстана в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку пятисот бастующих нефтяников на месторождении Жетыбай сервисной компании West Oil Software.

Напоминаем, к этим работникам уже были применены: судебный запрет забастовки, массовые увольнения, угрозы (привлечь к уголовной ответственности, наложить за «утерянную прибыль» и нанесённый ущерб).

Всё более вероятной становится крупномасштабная расправа, осуществленная руками силовиков.

Уже подтянуты многочисленные силы полиции и отряд СОБРа.

По окончании пикетов в посольство была сдана следующая резолюция:

«Президенту РК

Касым-Жомарту Токаеву

Господин президент!

С 11 декабря в Мангистауской области на месторождении Жетыбай бастуют пятьсот нефтяников сервисной компании West Oil Software. Но их право на проведение забастовки было сразу нарушено, так как она была признана еще 12 декабря заочным судом незаконной. И теперь работодатель приступил к массовым увольнениям активных участников забастовки.

Сами нефтяники сервисной компании выдвинули справедливые требования, а именно:

- Включения их коллектива в штат государственной компании «КазМунайГаз» и отмена результатов приватизации их предприятия;

- Введение единой системы оплаты труда, действующий в государственной компании «КазМунайГаз»;

- Обновление оборудования и техники, которая устарела и приводит к постоянным авариям и создаёт угрозу для жизни и здоровья рабочих.

Вместо рассмотрения их по существу, руководство Министерства энергетики и компании «КазМунайГаз» отвергли их с порога, назвав забастовку рабочих деструктивной, а требования нереальными. Хотя только недавно предприятие ТОО «West Oil Software» была составной частью дочерней компании «КазМунаГаза» и была в результате оптимизации и приватизации выделена в отдельную частную контору.

Выходит, что власти и работодателей испугало требование пересмотра итогов приватизации и фактической национализации, которое выдвигают постоянно рабочие всех сервисных компаний в забастовках за последние пять лет.

И теперь вместо разрешения конфликта власти пошли по пути преследования активистов, увольняя их с работы, угрожая им возбуждением уголовных дел и штрафами за «утерянную прибыль» и нанесенный ущерб. На месторождение Жетыбай и одноимённый посёлок подтянуты многочисленные силы полиции и отряд СОБРа, который расквартировался в местном Доме культуры.

По словам бастующих и их родных, а также местных жителей, в отношении протестующих совершаются постоянные провокации, ведётся круглосуточная слежка и силовой разгон возможен в любой момент. Пока возможно сдерживает прямое насилие тот факт, что в поддержку бастующих уже выступили десятки коллективов сервисных компаний в регионе, а также железнодорожники станции Бейнеу.

Мы, участники акции протеста предостерегаем Вас господин президент от применения насилия в отношении бастующих нефтяников, что 12 лет назад предпринял в Жанаозене ваш предшественник Нурсултан Назарбаев. Новый разгон, убийства и аресты вам не простят рабочие и народ страны!

Мы также требуем:

- Выполнение всех требований бастующих нефтяников ТОО «West Oil Software»!

- Восстановление на работе всех уволенных рабочих активистов!

- Отмены заочного решения районного суда о признании забастовки незаконной!

- Вывода полиции и отряда СОБРа из месторождения и посёлка Жетыбай!

- Обеспечение полной свободы собраний и забастовок!

- Признание и прекращение преследований активистов независимых профсоюзов!

Если в отношении рабочих будут применены репрессии, то мы с новой силой продолжим кампанию с привлечением новых организаций, профсоюзов и движений на международном уровне!»

Мероприятие в Москве было организовано активистами ОКП, Трудовой России, Рабочего компаса, Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов.