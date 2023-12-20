Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Руки прочь от бастующих нефтяников!

Опубликовано 20.12.2023 автором РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Руки прочь от бастующих нефтяников!

19 декабря 2023 года перед посольством Казахстана в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку пятисот бастующих нефтяников на месторождении Жетыбай сервисной компании West Oil Software.

 

Напоминаем, к этим работникам уже были применены: судебный запрет забастовки, массовые увольнения, угрозы (привлечь к уголовной ответственности, наложить за «утерянную прибыль» и нанесённый ущерб).

Всё более вероятной становится крупномасштабная расправа, осуществленная руками силовиков.

Уже подтянуты многочисленные силы полиции и отряд СОБРа.

 

 

По окончании пикетов в посольство была сдана следующая резолюция:

 

«Президенту РК

Касым-Жомарту Токаеву

 

Господин президент!

 

С 11 декабря в Мангистауской области на месторождении Жетыбай бастуют пятьсот нефтяников сервисной компании West Oil Software. Но их право на проведение забастовки было сразу нарушено, так как она была признана еще 12 декабря заочным судом незаконной. И теперь работодатель приступил к массовым увольнениям активных участников забастовки.

Сами нефтяники сервисной компании выдвинули справедливые требования, а именно:

- Включения их коллектива в штат государственной компании «КазМунайГаз» и отмена результатов приватизации их предприятия;

- Введение единой системы оплаты труда, действующий в государственной компании «КазМунайГаз»;

- Обновление оборудования и техники, которая устарела и приводит к постоянным авариям и создаёт угрозу для жизни и здоровья рабочих.

Вместо рассмотрения их по существу, руководство Министерства энергетики и компании «КазМунайГаз» отвергли их с порога, назвав забастовку рабочих деструктивной, а требования нереальными. Хотя только недавно предприятие ТОО «West Oil Software» была составной частью дочерней компании «КазМунаГаза» и была в результате оптимизации и приватизации выделена в отдельную частную контору.

Выходит, что власти и работодателей испугало требование пересмотра итогов приватизации и фактической национализации, которое выдвигают постоянно рабочие всех сервисных компаний в забастовках за последние пять лет.

И теперь вместо разрешения конфликта власти пошли по пути преследования активистов, увольняя их с работы, угрожая им возбуждением уголовных дел и штрафами за «утерянную прибыль» и нанесенный ущерб. На месторождение Жетыбай и одноимённый посёлок подтянуты многочисленные силы полиции и отряд СОБРа, который расквартировался в местном Доме культуры.

По словам бастующих и их родных, а также местных жителей, в отношении протестующих совершаются постоянные провокации, ведётся круглосуточная слежка и силовой разгон возможен в любой момент. Пока возможно сдерживает прямое насилие тот факт, что в поддержку бастующих уже выступили десятки коллективов сервисных компаний в регионе, а также железнодорожники станции Бейнеу.

Мы, участники акции протеста предостерегаем Вас господин президент от применения насилия в отношении бастующих нефтяников, что 12 лет назад предпринял в Жанаозене ваш предшественник Нурсултан Назарбаев. Новый разгон, убийства и аресты вам не простят рабочие и народ страны!

 

Мы также требуем:

 

- Выполнение всех требований бастующих нефтяников ТОО «West Oil Software»!

 

- Восстановление на работе всех уволенных рабочих активистов!

- Отмены заочного решения районного суда о признании забастовки незаконной!

- Вывода полиции и отряда СОБРа из месторождения и посёлка Жетыбай!

- Обеспечение полной свободы собраний и забастовок!

- Признание и прекращение преследований активистов независимых профсоюзов!

Если в отношении рабочих будут применены репрессии, то мы с новой силой продолжим кампанию с привлечением новых организаций, профсоюзов и движений на международном уровне!»

 

Мероприятие в Москве было организовано активистами ОКП, Трудовой России, Рабочего компаса, Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов.

 

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нет никаких "хороших русских"
Нет никаких "хороших русских"
19.12.2023
Кремль закрыл путь к выборам
Кремль закрыл путь к выборам
14.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Руки прочь от бастующих нефтяников! (0)
Оливье подорожал в России (2)
Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО (2)
Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален (4)
Лжеакунина обвинили в плагиате (2)
Нет никаких "хороших русских" (5)
Прокуратура как прислужница губернатора. Или запрещённые мероприятия и подаренные здания (3)
Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны (26)
Украина оштрафовала порносайт (10)
Процент со вкладов будут платить практически все (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss