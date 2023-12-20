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Московский листок

Лжеакунина обвинили в плагиате

Опубликовано 20.12.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Лжеакунина обвинили в плагиате

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него 1 млн рублей в качестве компенсации.

Вот оно, оказывается, как! Акунин-то, оказывается, лжеписатель! А самое известное его произведение списано с творения смоленской писательницы Викентьевой.

Но если он лжеписатель, то остается ли он экстремистом и террористом? Или тоже лжеэкстремист и лжетеррорист? А подлинными экстремистами являются какие-нибудь другие граждане, возможно, и из Смоленска.

И как вообще этому Акунину удавалось столько лет морочить всем голову, пока не выяснилось, что никакой он не Акунин, а Чхартишвили?! Куда вообще органы смотрели?

Ведь продажа книг Бориса Акунина в России может быть квалифицирована как финансирование террористической деятельности, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский... Я думаю, и просмотр сериалов тоже может быть как-то квалифицирован. Как измена Родине, например.

 А.Б.



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