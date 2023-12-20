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Московский листок

Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален

Опубликовано 20.12.2023 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален

Вопрос переговоров с Россией сейчас «не актуален», заявил 19 числа Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Действительно, куда торопиться? Недавно в ООН назвали цифру потерь Украины - всего-то 39 тысяч убитыми. Всего-то в 3 раза больше, чем за 9 лет в Афганистане. Не в тридцать же...

Сейчас начнут женщин призывать, дедов до 65-ти - подтянут статистику. Какие ж там переговоры, когда мобрезерв такой еще огромный...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Шойгу: Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается
==1010== написал 20.12.2023 12:15
Ну ты реальный дебил.
На кого рассчитан твой примитивный пистешь.?
Ты должен помнить одну только вещь.
Вы российские нацисты оккупанты.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
Мы защищаем свою Родину от нашествия вас тварей российских нацистов оккупантов.
Убить тварь российского нациста оккупанта почетно для каждого гражданина Украины.
Почувствовал разницу в мотивации.?
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Шойгу: Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается
Путиноид написал 20.12.2023 11:57
Aleko 11 написал 20.12.2023 11:11
А раша потеряла 300 тысяч с гаком. Ждете когда до миллиона дойдет?
"Никогда и ни о чем не договаривайся с тем кто пришел тебя убивать"
(Голда Меир, премьер Израиля. родилась в Киеве, кстати).
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Шойгу: Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается.
.
Для чего проводится очередная мобилизация,если потерь у ВСУ нет,кроме одной роты,у которой третий день понос от вареников,которыми их накормила одна бабка сторонница Путина.
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фото героев отказываются вешать на стены в школах
Рыкушка написал 20.12.2023 11:53
В 10 раз однако больше. Герои не умещаются на стенки школ. Директора возмущены. Требуют школы стоить новые для таких целей.
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(без названия)
Aleko 11 написал 20.12.2023 11:11
А раша потеряла 300 тысяч с гаком. Ждете когда до миллиона дойдет?
"Никогда и ни о чем не договаривайся с тем кто пришел тебя убивать"
(Голда Меир, премьер Израиля. родилась в Киеве, кстати).
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