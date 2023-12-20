Вопрос переговоров с Россией сейчас «не актуален», заявил 19 числа Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
Действительно, куда торопиться? Недавно в ООН назвали цифру потерь Украины - всего-то 39 тысяч убитыми. Всего-то в 3 раза больше, чем за 9 лет в Афганистане. Не в тридцать же...
Сейчас начнут женщин призывать, дедов до 65-ти - подтянут статистику. Какие ж там переговоры, когда мобрезерв такой еще огромный...
А.Б.
|
|
==1010== написал 20.12.2023 12:15
На кого рассчитан твой примитивный пистешь.?
Ты должен помнить одну только вещь.
Вы российские нацисты оккупанты.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
Мы защищаем свою Родину от нашествия вас тварей российских нацистов оккупантов.
Убить тварь российского нациста оккупанта почетно для каждого гражданина Украины.
Почувствовал разницу в мотивации.?
Путиноид написал 20.12.2023 11:57
А раша потеряла 300 тысяч с гаком. Ждете когда до миллиона дойдет?
"Никогда и ни о чем не договаривайся с тем кто пришел тебя убивать"
(Голда Меир, премьер Израиля. родилась в Киеве, кстати).
===================================================================================================
Шойгу: Украиной проведено девять волн мобилизации, десятая продолжается.
.
Для чего проводится очередная мобилизация,если потерь у ВСУ нет,кроме одной роты,у которой третий день понос от вареников,которыми их накормила одна бабка сторонница Путина.
Рыкушка написал 20.12.2023 11:53
Aleko 11 написал 20.12.2023 11:11
"Никогда и ни о чем не договаривайся с тем кто пришел тебя убивать"
(Голда Меир, премьер Израиля. родилась в Киеве, кстати).