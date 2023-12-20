Вопрос переговоров с Россией сейчас «не актуален», заявил 19 числа Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Действительно, куда торопиться? Недавно в ООН назвали цифру потерь Украины - всего-то 39 тысяч убитыми. Всего-то в 3 раза больше, чем за 9 лет в Афганистане. Не в тридцать же...

Сейчас начнут женщин призывать, дедов до 65-ти - подтянут статистику. Какие ж там переговоры, когда мобрезерв такой еще огромный...

А.Б.