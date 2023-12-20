Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, на звонки в отеле никто не отвечает.

«Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО 18 декабря. В отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По ее словам, они иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».

Впоследствии власти объяснили, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. По словам главы администрации Олега Коваленко, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее прибыли трое мужчин. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

Честно говоря, правильно закрыли! Мне случалось часто ночевать в т.н. "отелях" в этих краях - по сути своей ночлежках. Так еще и не попадешь! То не так, это не эдак... Вот с СВО никак не связано. Какие-то люди хотят заселиться в гостиницу - как им можно отказать?

Только в этих краях можно. Ну так и закрывать к чертям эти ночлежки, на свободном месте другие появятся, более пригодные для заселения.

А.Б.