Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО

Опубликовано 20.12.2023 в разделе комментариев 2

отдых курорт
Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО

Отель «Добрыня» в Ростовской области закрылся после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации. Упоминание отеля пропало из всех агрегаторов, на звонки в отеле никто не отвечает.

«Добрыня», расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, отказался заселять бойцов СВО 18 декабря. В отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск — они должны были провести там одну ночь. Администратор, узнав, что клиенты являются бойцами СВО, якобы заявила, что военных они не обслуживают, а бронь номера отменяют, если узнают, что она предназначена для военных. По ее словам, они иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».

Впоследствии власти объяснили, что военнослужащих не заселили в отель из-за отсутствия подходящей комнаты. По словам главы администрации Олега Коваленко, номер гостиницы был забронирован женщиной, вместо нее прибыли трое мужчин. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.

Честно говоря, правильно закрыли! Мне случалось часто ночевать в т.н. "отелях" в этих краях - по сути своей ночлежках. Так еще и не попадешь! То не так, это не эдак... Вот с СВО никак не связано. Какие-то люди хотят заселиться в гостиницу - как им можно отказать?

Только в этих краях можно. Ну так и закрывать к чертям эти ночлежки, на свободном месте другие появятся, более пригодные для заселения.

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО
Рыкушка написал 20.12.2023 11:45
Владельцам отеля повезло несказанно. С пьяную бы и ножом повернули и изнасиловали и глаза бы вырезали или просто бы как зайцев постреляли. Мы же догадались что это были подосланные украинские военные. Они везде сууки шорох наводят. И спасу от суука нету нигде. Где бы что воры расеи не натворили бед. Кто виноват. Это укропы поосочились. А вот отчего это эти укропы сууки везде просачиваются и сууки пролещают во все замочные скважины нет ответа у воров расеи. Бляяяяя. Они и ответ своровали. Вот и думкай сам теперь что да как.
Ответить
Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО
Путиноид написал 20.12.2023 11:38
Владельцам отеля повезло,в иное время их бы отправили в лагеря 10 лет без права переписки,это в лучшем случаи,а так бы расстреляли, как врагов советской власти, во время военного времени.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нет никаких "хороших русских"
Нет никаких "хороших русских"
19.12.2023
Кремль закрыл путь к выборам
Кремль закрыл путь к выборам
14.12.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Руки прочь от бастующих нефтяников! (0)
Оливье подорожал в России (2)
Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов СВО (2)
Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален (4)
Лжеакунина обвинили в плагиате (2)
Нет никаких "хороших русских" (5)
Прокуратура как прислужница губернатора. Или запрещённые мероприятия и подаренные здания (3)
Убийства, пытки и изнасилования - это не цель войны (26)
Украина оштрафовала порносайт (10)
Процент со вкладов будут платить практически все (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss