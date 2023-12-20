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Московский листок

Оливье подорожал в России

Опубликовано 20.12.2023 в разделе комментариев 2

еда продукты дороговизна
Оливье подорожал в России

В этом году набор продуктов для Оливье подорожал в России в среднем на 8,7%. То есть до 205 рублей. Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей, сообщают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

«Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — передает ЦСР. Стоимость приведена на 800 грамм салата.

Отмечается, что цена набора продуктов для салата выросла на 8,7% на 800 грамм блюда, теперь она составляет 204,83 рубля. Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский Оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца. Вариант салата с грибами за год подорожал только на 5,6%. Что составляет 165,7 рубля.

Мне вот интересно, а доживу ли я до года, когда салат Оливье подешеевет? Не то чтобы мне 200 рублей было жалко, а просто из интереса?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Самый выгодный салат оливье был в 1985 году.
Путиноид написал 20.12.2023 11:48
Мне вот интересно, а доживу ли я до года, когда салат Оливье подешеевет? Не то чтобы мне 200 рублей было жалко, а просто из интереса?
А.Б.
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Для вас,эта статья,как изменялась стоимость оливье по годам в СССР.
.
https://www.kp.ru/daily/24221.3/422390/
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Товарищ верь придет пора
Рыкушка написал 20.12.2023 11:38
Доживем. Когда воров и их шлюх и воровских выебков утопим в этом оливье и утилизируем их до состояния навоза.
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