КПРФ, кажется, определилась на съезде, который проходит в президентском доме отдыха "Снегири", где у Зюганова дача, с оппозиционером номер один на предстоящих выборах. И это не Зюганов, а Николай Харитонов.

Он уже был кандидатом в президенты в 2004-м году, я тогда еще не был неотроцкистом, а входил в избирательный штаб КПРФ, так что все происходило на моих глазах и при моем непосредственном участии.

Я предлагал тогда совершенно иного кандидата, который шел бы с прицелом на победу. Но выдвинули Харитонова, который честно собрал свои 13 с чем-то процентов и проиграл в первом туре. Путин, в то время еще либерал и ни разу не диктатор, получил что-то больше 70 процентов. И с тех пор так и выигрывал в первом туре.

Но на этот раз сценарий главных выборов на удивление тусклый. Ни тебе девушки Собчак, ни Навального с отравленными трусами - все тихо и буднично. В Пензе где-нибудь, и то веселей...

Девушка, правда, есть, но такая унылая, что понимаешь, прочему в стране такая низкая рождаемость. И идет с лозунгом "Вернем стране будущее!" Который уже использовал Леня Зюганов на недавней мэрской кампании в столице, с известным результатом. В общем, сценарий выборов "на отвяжись".

Главная интрига - зарегирстрируют или нет кандидата Надеждина, долгопрудненского депутата от "Справедливой России".

А.Б.