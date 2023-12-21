Тараканы обосрали памятник... Депутаты городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) лишили генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

Еще в сентябре 2023 года администрация Днепра не увидела оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина. Там пояснили, что звание было присвоено Брежневу в 1979 году, а в 2017 году оно перестало существовать и утратило силу, поскольку город получил другое имя, а следовательно, изменилось и звание.

Еще одним аргументом было то, что Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» был принят в 2015 году и не распространялся на решения органов местного самоуправления, принятые до 1991 года.

А вскоре, несмотря на эти их же собственные аргументы, мэр Филатов, подписал лишение... в ответ на петицию о лишении звания, которую поддержал аж 41 житель города.

Это все, что надо знать о нынешней ситуации на Украине.

А.Б.