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Московский листок

Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Опубликовано 21.12.2023 в разделе комментариев 1

украина брежнев кпсс
Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Тараканы обосрали памятник... Депутаты городского совета Днепра (бывший Днепропетровск) лишили генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

Еще в сентябре 2023 года администрация Днепра не увидела оснований для лишения Брежнева звания почетного гражданина. Там пояснили, что звание было присвоено Брежневу в 1979 году, а в 2017 году оно перестало существовать и утратило силу, поскольку город получил другое имя, а следовательно, изменилось и звание.

Еще одним аргументом было то, что Брежнев умер в 1982 году, а закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» был принят в 2015 году и не распространялся на решения органов местного самоуправления, принятые до 1991 года.

А вскоре, несмотря на эти их же собственные аргументы, мэр Филатов, подписал лишение... в ответ на петицию о лишении звания, которую поддержал аж 41 житель города.

Это все, что надо знать о нынешней ситуации на Украине.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Жрите свободу без саободы
Рычушка написал 21.12.2023 12:39
Жили все сукии не тужили. На Украине что только не было из продуктов и техники на заводах.
А то свободы сукии захотели. Получили свиньи не капитализм а воровские режимы Украины и России. Жрите долбоеебы. Брежнев. Застой. Колбасы сууки нынешней без мяса захотели. Жрите теперь, набивать мещанские рты пальмовым маслом и воняйте героцски трупами на полях Украины. За шлюх воров. За воровских уебков.
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