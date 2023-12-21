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Московский листок

Германия продолжит воровать российские деньги

Опубликовано 21.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Германия продолжит воровать российские деньги

Газета Der Spiegel сообщила об обращении генерального прокурора Германии Петера Франка в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне о конфискации замороженных российских средств в размере более €720 млн.

Речь идет о замороженных в июне 2022 года денежных средствах дочерней компании Московской биржи — Национального расчетного депозитария, которые размещены в немецком отделении банка JPMorgan. По данным издания, за счет этих денег планируется пополнить государственную казну Германии.

В Европейском союзе ранее не поддерживали инициативу о конфискации российских активов в пользу Украины из-за наличия юридических проблем в этом вопросе, а также возможного снижения доверия к евро. Такой позиции в том числе придерживается руководство Германии, Франции и Бельгии.

Но в германскую казну - это ж совсем другое дело! Тут доверие к евро не пострадает...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Жрите
Рыкушка написал 21.12.2023 12:42
Сами не отняли у воров. Так воры у воров отняли. И что теперь. И очень хорошо. Будет хуже значит будет лучше до понимания долбоебов что живут с ворами.
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