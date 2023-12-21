Отсидел 48 лет, и теперь оправдан

Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, отсидевшего в тюрьме 48 лет за убийство, сообщило агентство Associated Press (AP).

По словам судьи округа Оклахома Эми Палумбо, преступление, в котором был обвинен американский гражданин, а затем приговорен к заключению и помещен в тюрьму, совершено не Симмонсом.

Симмонса в 1975 году приговорили к смертной казни. В 1977 году наказание заменили пожизненным заключением. Мужчина провел в тюрьме 48 лет, один месяц и 18 дней. А могли и вообще казнить...

Но ведь потом все же оправдали. И теперь, наверно, даже компенсацию получит, если доживет.

А у нас, интересно, спустя полвека кого-нибудь оправдывают? Или нет, наши суды никогда не ошибаются...

А.Б.