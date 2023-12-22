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Московский листок

Пражский стрелок был не оргинален

Опубликовано 22.12.2023 в разделе комментариев 2

убийство террор
Пражский стрелок был не оргинален

Сейчас только и разговоров, что о "пражском стрелке". Точно убил 11, а по последним данным и 14 человек. 25 человек ранил. В тихой и спокойной Праге, в местном универе. 24-летний студент философского факультета Давид Козак открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях и по людям, проходившим под окнами университета, а затем покончил с собой. Классика жанра...

За несколько часов до нападения Козак убил своего отца, после чего отправился в Прагу, жители села, где проживал стрелок, характеризовали его как замкнутого человека с нарушенной психикой.

Надо сказать, традиция отстреливать людей в учебных заведениях началась в 1966 году в Техасском университете, и по сценарию подлностью напоминает нынешнюю: до прибытия в Техасский университет стрелок Уитмен зарезал свою мать и жену, без разбора стрелял по кому попало, застрелил 15 человек и ранил еще 31 человека, прежде чем был убит.

18 лет спустя случилась резня в Макдональдсе в Сан-Исидро. Это оставалось самой смертоносной школьной стрельбой в истории Америки, пока ее не превзошла 41 год спустя стрельба в технологическом институте Вирджинии.

А потом традиция "школьной стрельбы" стала уже всемирной. Сценарий примерно один. Сделать ничего нельзя - все всегда очень просто и неотвратимо. Как досрочное погашение микрокредита студентом Раскольниковым.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййййй написал 22.12.2023 09:59
Ой, насрать
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(без названия)
хрю написал 22.12.2023 09:10
Сделать ничего нельзя
.
можно - обязать каждого носить оружие и уметь им пользоваться. тогда агрессора застрелили бы не через десять человек а примерно через два.
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